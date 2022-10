Muere Robbie Coltrane, el actor que interpreta a Hagrid en la saga de Harry Potter

Getty Images

El actor Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en las películas de Harry Potter, murió este viernes a los 72 años.La estrella de origen escocés también apareció en los filmes de James Bond Goldeneyey The World Is Not Enough.En un comunicado, su agente Belinda Wright confirmó que el actor murió en un hospital cerca de Falkirk, Escocia.Wright describió a Coltrane como un "talento único", y agregó que su papel como Hagrid "trajo alegría a niños y adultos por igual en todo el mundo".Más información en breve.

