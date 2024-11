Getty Images Quincy Jones es una leyenda de la música estadounidense.

Quincy Jones, el músico y productor estadounidense que trabajó con Michael Jackson, Frank Sinatra y muchos otros, murió a los 91 años.

El publicista de Jones, Arnold Robinson, dijo que "falleció en paz" el domingo por la noche en su casa de Bel Air.

"Esta noche, con los corazones llenos pero rotos, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él", indicó la familia en un comunicado.

Aunque tuvo una carrera bastante exitosa, se hizo muy famoso al producir el álbum "Thriller " de Michael Jackson en 1982.

Durante su trayectoria, que duró más de 75 años, ganó 28 premios Grammy y fue nombrado uno de los músicos de jazz más influyentes del siglo XX por la revista Time.

Produjo y dirigió la grabación del disco benéfico de 1985, We Are The World (Somos el mundo).

También compuso la banda sonora de más de 50 películas y programas de televisión, incluidos Heat of the Night (En el calor de la noche), The Color Purple (El color púrpura ) y The Italian Job.

Al principio de su carrera, Jones trabajó en estrecha colaboración con Frank Sinatra y reelaboró el clásico de Sinatra Fly Me To The Moon (Llévame a la luna), transformándolo de un vals a un swing.

En la película The Wiz (El mago), Jones trabajó junto a Michael Jackson, quien tenía 19 años.

Durante décadas trabajaron juntos y Jones produjo los álbumes Off the Wall, Thriller y Bad.

