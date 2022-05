Muere por disparos una influyente periodista palestina de Al Jazeera en un operativo de Israel en Cisjordania

Sherine Abu Aqla, una veterana periodista palestino-estadounidense, murió tras ser disparada mientras informaba para Al Jazeera sobre una redada de las fuerzas israelíes en la ciudad ocupada de Jenin, en Cisjordania.El medio, con sede en Qatar, aseguró que Sherine Abu Aqla, de 51 años, recibió disparos "deliberadamente" y "a sangre fría"por parte de las tropas israelíes. El productor con el que estaba trabajando también recibió disparos y resultó herido.Abu Aqla era unaveteranacorresponsal de Al Jazeera y una de las reporteras más conocidas; un rostro habitual en las pantallas de televisión que cubrían el conflicto palestino-israelía lo largo de los años.El Ejército israelíha negadoque sus fuerzas atacarana los periodistas.El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, dijo que era "probable" que les dispararan palestinos armados durante un intercambio de disparos.Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que responsabiliza plenamente al gobierno israelí por lo que ha descrito como un "crimen de ejecución".

AFP

Abbas acusó a Israel de la muerte de la periodista.

Reuters