Muere Olivia Newton-John: Grease, la película que la lanzó al estrellato y se volvió icónica para toda una generación

Sandy y Danny tuvieron un romance de verano, pero cuando se reencontraron en el instituto las cosas habían cambiado...

Cuando a Olivia Newton-John le ofrecieron interpretar a Sandy Olsson en Grease, no eran pocos los que pensaban que estaba mayor para eso; incluida ella misma."Creía que a mis 29 años era demasiado vieja para hacer de una alumna de instituto", le contó la actriz australiana —quien falleció este lunes en su rancho de California— al periódico británico The Telegraphen 2017, a meses de que se cumplieran cuatro décadas del estreno de la película.

"Pero John estuvo tan encantador…".A John(1977) e iba a encarnar a Danny Zucko en la cinta. Y lo dio todo para que ella aceptara el papel. El tiempo le dio la razón:, sino que siguió recaudando millones de dólares año tras año, se vendieron millones de copias de su banda sonora en todo el mundo yFueron muchos los que este lunes, al conocer la muerte de Newton-John, hicieron referencia a lo icónico de la película."¡Fuiste mi infancia! ¡Tu talento, aplomo, belleza! Descansa en gloriosa paz. Dios te bendiga a ti y a tu familia… y", escribió por ejemplo la también actriz Viola Davis en Twitter.

El filme dejó huella, pero en nadie más que en sus actores."Hicimos algo que nos cambió la vida", le reconoció Newton-John a la revista Peopleen 2018.

Más que una peli de instituto

Cuando OIivia se reinventó como Sally

La película se basó en un musical con libreto, música y letras de Jim Jacobs y Warren Casey que debutó en 1971 en el desaparecido teatro Kingston Mines de Chicago y un año después dio el salto a Nueva York, donde se representó durante ocho años consecutivos. Su título en inglés —traducido como "Vaselina" o "Brillantina" en algunos países de América Latina— es una alusión directa a la subcultura de los greasers, un movimiento juvenil de clase trabajadora que surgió en Estados Unidos en la década de 1950.La obra explorabaa ritmo de una partitura con reminiscencias a los primeros años del rock and roll.Llegó a encabezar la lista de los espectáculos de más permanencia en cartel de la historia de Broadway, se presentó en múltiples escenarios a lo largo y ancho del mundo, incluyendo el West End londinense, y sigue inspirando a grupos no profesionales y compañías escolares.Pero cuando se volvió un verdadero fenómeno fue con su adaptación a la gran pantalla, dirigida por Randal Kleiser y protagonizada, además de por Newton-John y Travolta, por Stockard Channing en el papel de Betty Rizzo.Su trama central gira en torno aSin embargo, la actitud de Danny ha cambiado y ahora se comporta de manera arrogante. Por si fuera poco, Sandy no parece gustarle demasiado a Rizzo, la chica más popular del instituto y líder de las Pink Ladies.La trama da un giro cuando Sandy se transforma de una cándida rubia con coleta, blusa blanca y suéteres de lana a unaY, de la misma manera que hiciera su personaje,.La siempre sonriente rubia conocida por su country-pop y sus suaves baladas como Please Mr. Please, Have You Never Been Mellow y I Honestly Love You, posó vestida de cuero negro para la portada de su siguiente disco, Totally Hot. Y en 1981 sacó al mercado la provocativa canción Physicalcomo parte del album homónimo, su séptimo."No hay nada más de qué hablar / A no ser que sea horizontalmente", cantaba en ella, y terminaba: "¡Vamos a ponernos animales! ¡Animales!".