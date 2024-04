Your browser doesn’t support HTML5 audio

O.J. Simpson fue uno de los deportistas estadounidenses de más reconocidos de su época hasta que terminó involucrado en un caso por asesinato que la prensa estadounidense bautizó como "el juicio del siglo".

El exjugador profesional de fútbol americano y actor, que fue absuelto en aquel polémico juicio por doble homicidio, murió a los 76 años de edad, según informó su familia este jueves.

"El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió en su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos", publicó la familia en la red social X.

Simpson saltó a la fama como futbolista universitario antes de jugar en la NFL y luego llegó a ser considerado como uno de los mejores jugadores de fútbol americano en Estados Unidos.

Se retiró en 1979 para dedicarse a una carrera en cine y televisión. Sus créditos incluyen papeles en The Towering Inferno ("Infierno en la torre" o "El coloso en llamas"), Capricorn One ("Capricornio Uno") y la saga The Naked Gun ("¿Y dónde está el policía?").

Su vida dio un giro cuando fue acusado de los homicidios de su exesposa, Nicole Brown, y un amigo de ella, Ronald Goldman.

En el juicio, realizado en 1995 y seguido con gran atención por la opinión pública estadounidense y mundial, Simpson fue hallado no culpable, pero no pudo librarse de la polémica que generó el caso que fue cubierto por más de 2.000 periodistas de todo el mundo.

En 2008, fue condenado a 33 años de prisión por robo a mano armada y secuestro, ocurridos durante una confrontación en un hotel de Las Vegas el año anterior. Fue puesto en libertad condicional en 2017.

"El juicio del siglo"

Antes de 1994, Simpson era mirado con cariño por el público estadounidense, que lo conocía como un destacado deportista profesional y actor. Además tenía contratos millonarios para trabajar como la imagen pública y portavoz de importantes empresas estadounidenses.

Pero ese año, fue arrestado como sospechoso del asesinato de Brown y Goldman.

El proceso judicial fue uno de los más notorios de Estados Unidos del siglo XX, conmocionó a la nación y fue retransmitido por televisión en muchas partes del mundo.

Los fiscales argumentaron que Simpson mató a Brown en un ataque de celos.

La evidencia presentada en el juicio incluyó pruebas de sangre, cabello y fibras que vinculaban a Simpson con los asesinatos.

En uno de los momentos más memorables del juicio, los fiscales le pidieron a Simpson que usara un par de guantes manchados de sangre encontrados en la escena del asesinato, pero Simpson tuvo dificultades para ponérselos.

Getty Images La imagen de O.J. Simpson mostrando las manos con los guantes puestos durante el juicio por doble homicidio dio la vuelta al mundo en 1995.

El error garrafal llevó a uno de los abogados de Simpson, Johnnie Cochrane, a decirle al jurado en sus argumentos finales: "Si no le quedan, deben absolverlo".

La defensa argumentó que Simpson había sido incriminado por la policía motivada por racismo.

El jurado estuvo de acuerdo con Simpson, quien declaró que era "absolutamente inocente". La absolución resultó enormemente controvertida.

Dado a la fuga

Fue en la tarde del 17 de junio de 1994 cuando más de 90 millones de personas en Estados Unidos pudieron ver en directo a través de la televisión cómo la policía perseguía por una autopista interestatal de Los Ángeles, en California, a un Ford Bronco de color blanco.

En ella viajaba O.J. Simpson junto a su amigo Al Cowlings.

Hacía unas pocas horas que Simpson había sido declarado fugitivo por no haberse entregado a las autoridades, que habían presentado cargos en su contra por la muerte de Brown y de Goldman.

Esta persecución fue el prólogo del mediático juicio por asesinato al que durante nueve meses fue sometido Simpson.

Todo empezó en la noche del domingo 12 de junio de 1994, cuando la policía encontró los cadáveres de Nicole Brown y Ronald Goldman en la residencia del barrio de Brentwood de Los Ángeles en el que vivía la exesposa de O.J. Simpson.

Las víctimas habían sido acuchilladas y degolladas mientras en el interior de la vivienda dormían los dos hijos de 9 y 6 años de Brown y Simpson, quienes se habían divorciado en 1992.

Getty Images O.J. Simpson y Nicole Brown estuvieron casados entre 1985 y 1992, y tuvieron dos hijos. Simpson, además, tuvo otros tres hijos de un matrimonio anterior.

Con el paso de las horas y con base en las pruebas que se encontraron en la escena del crimen y en casa de Simpson -entre ellas los famosos guantes ensangrentados- las autoridades concluyeron que este había estado involucrado en el crimen.

Cuatro días después de los asesinatos y tras haber interrogado al sospechoso exhaustivamente, la policía de Los Ángeles comunicó a los abogados de Simpson que iban a presentar cargos en contra de su cliente, acordando que este se entregara en la mañana del 17 de junio.

Cuando las autoridades se apersonaron en la casa en la que Simpson se había refugiado de la presión mediática, el exdeportista -quien de ser declarado culpable podía enfrentarse a la pena de muerte- no pudo ser encontrado.

El abogado de Simpson, Robert Shapiro, les dijo a los agentes que su cliente había desaparecido alrededor de mediodía y que la última vez que había sido visto estaba en compañía de su amigo y excompañero de equipo Al Cowlings.

Fue entonces cuando las autoridades realizaron una dramática rueda de prensa en la que anunciaron que Simpson se había convertido en fugitivo y solicitaron la ayuda del público para que pudiera ser capturado.

Robert Shapiro también compareció ante los medios para pedirle a su cliente que se entregara "por el bien de su familia y de sus hijos".

Robert Kardashian -padre de la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian y amigo personal de Simpson- leyó ante la prensa una de las tres cartas que el exdeportista había dejado antes de desaparecer en la que negaba estar involucrado en el asesinato y parecía indicar que tenía intención de quitarse la vida.

"No sientan lástima por mí. He tenido una gran vida, grandes amigos. Por favor, piensen en el verdadero O.J. y no en esta persona perdida", decía Simpson en la misiva.

Una increíble persecusión televisada

Alrededor de las 18:45 horas del 17 de junio, tras recibir una denuncia de un ciudadano, la policía detectó al exdeportista en una camioneta Ford Bronco blanca mientras circulaba por la autopista interestatal 405 acompañado por su mejor amigo, Al Cowlings.

Cuando la policía se aproximó al vehículo, Cowlings, quien conducía, les dijo que Simpson se encontraba en la parte trasera del vehículo y que tenía una pistola apuntando a su cabeza.

Getty Images Casi 95 millones de personas vieron en directo la persecusión de O.J. Simpson.

Los agentes se alejaron y en ese momento se inició una persecución a baja velocidad que se prolongaría durante unos 90 minutos y en la que una veintena de patrullas de la policía siguieron a la Ford Bronco, mientras miles de curiosos congregados en los márgenes de la autopista observaban todo lo que estaba sucediendo.

Las principales cadenas de televisión interrumpieron sus programaciones para retransmitir las imágenes de la fuga que estaba siendo grabada desde varios helicópteros, alcanzándose una audiencia cercana a los 95 millones de telespectadores.

Incluso el canal NBC interrumpió parcialmente la emisión del quinto partido de la final de la NBA que se estaba disputando ese día para informar de la huida de Simpson.

Todo terminó sobre las 8 de la tarde en la mansión del exdeportista, quien tras permanecer dentro del vehículo durante unos minutos mientras negociaba con la policía, acabó entregándose.

Esa persecución televisada sería el preámbulo a un largo juicio que mantendría a los estadounidenses en vilo.

