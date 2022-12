Muere Maxi Jazz, la voz del éxito de música electrónica Insomnia

BBC

Maxi Jazz, el cantante principal del grupo británico Faithless, murió a los 65 años.El músico y DJ, cuyo nombre era Maxwell Fraser, era un miembro central de la banda, mejor conocida por su clásico de discotecas Insomnia.Sister Bliss, quien fue su compañera en la agrupación de música electrónica, dijo que había muerto "en paz cuando dormía" el viernes por la noche en su casa del sur de Londres."Les envío amor a todos los que compartieron nuestro viaje musical. Cuídense unos a otros", dijo en Twitter.Faithless era conocida por sencillos como God is a DJ, We Come 1, que alcanzó el tercer lugar en las listas de hits en 2001, y el éxito Insomnia, que ocupó el tercer puesto en 1996.El grupo vendió millones de discos en todo el mundo. La banda de reggae UB40, que realizó una gira con Jazz en 2017, le rindió homenaje al cantante con una referencia al sencillo de Insomnia: "Un tipo encantador, que se ha ido demasiado pronto, pero finalmente Maxi puedes dormir un poco".

Getty Images

Jazz en 2016.

Una declaración compartida en la cuenta de Instagram de Jazz y firmada por sus excompañeros de banda dice: "Fue un hombre que cambió nuestras vidas de muchas maneras. Le dio el significado y el mensaje adecuados a nuestra música"."También era un ser humano encantador que tenía tiempo para todos y una sabiduría, tanto profunda como accesible. Fue un honor y, por supuesto, un verdadero placer trabajar con él", agregaron."Era un letrista brillante, un DJ, un budista, una magnífica presencia en el escenario, un amante de los automóviles, un conversador interminable, una persona hermosa, una brújula moral y un genio", dijeron los miembros de la banda.Faithless se formó en 1995 y fueron pioneros de la música electrónica para bailar. Fueron nominados a Mejor acto de baile de Reino Unido en los premios Brit Awards en 1999 y 2002.La banda se separó en 2011, pero volvió a lanzar un nuevo álbum de estudio casi una década después, durante la pandemia de covid. Sin embargo, no se les unió Jazz, que había formado otra banda, Maxi Jazz & The E-Type Boys.*Con información de la periodista Dulcie Lee

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.