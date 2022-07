Muere magnate ucraniano en bobardeo ruso a la estratégica ciudad de Mykolaiv

Nibulon

Oleksiy Vadatursky tenía una fortuna estimada en US$450 millones, según la revista Forbes.

Uno de los empresarios más ricos de Ucrania murió junto con su esposa tras un bombardeo ruso "masivo" en la sureña ciudad de Mykolaiv.Oleksiy Vadatursky, de 74 años, y su esposa Raisa perdieron la vida cuando un misil impactó su casa durante la noche, informaron los medios ucranianos.Vadaturskyera dueño de Nibulon, un grupo vinculado a la exportación de cereales. También había sido condecorado con el galardón "Héroe de Ucrania".El alcalde de Mykolaiv, Oleksandr Senkevych, dijo que el bombardeo de Rusia había sido el más intenso contra esa ciudad hasta ahora. El ataque causó daños a un hotel, un complejo deportivo, dos escuelas y una estación de gasolina, así como a residencias.Mykolaiv se encuentra en la vía principal hacia Odesa, el principal puerto de Ucrania, y ha sido atacada repetidamente.

Rusia ha bombardeado a Mykolaiv durante semanas, causando varios daños en la ciudad, como a esta escuela

El líder regional Vitaliy Kim dijo que Vadatursky "hizo mucho por la región deMykolaiv, mucho por Ucrania". "Su contribución para el desarrollo de la industria de la agricultura y la construcción de buques, el desarrollo de la región es invaluable", expresó en Telegram.Nibulon ha construido muchos lugares de almacenamiento y otra infraestructura para la exportación de cereales.Ucrania y Rusia son dos de los principales exportadores de trigo y otros granos, y la interrupción de las exportaciones debido a la guerra han disparado los precios de la comida en todo el mundo.Ambos países firmaron un acuerdo mediado por la ONU en Turquía, la semana pasada, con miras a aliviar la crisis alimentaria. Pero se anticipa que los cargamentos de Ucrania vayan a paso lento en medio de controles de seguridad.Ucrania acusa a las fuerzas de Rusia de robar los cereales de la granjas en territorios que han ocupado y de exportarlos vía Crimea. Moscú niega las acusaciones.

Golpe a las festividades rusas

EPA El presidente Putin y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu (der.) pasaron revista a los buques de guerra en San Petersburgo.

Razvozhayev/Telegram El lugar de los hechos después del supuesto ataque con dron contra el cuartel general de la Flota del Mar Negro en Sebastopol.

Mientras tanto,La razón que dio el gobernador de Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, fue un supuesto ataque de Ucrania con dron contra el cuartel general de la Flota del Mar Negro. Esa flota lleva varios años basada en Sebastopol.Sin embargo, un alto funcionario ucraniano, Serhiy Bratchuk, desestimó el informe ruso como una "provocación"."La liberación de nuestra Crimea tendrá lugar de manera diferente y mucho más eficiente", declaró. Las fuerzas rusas anexaron a Crimea en 2014. Un acto condenado internacionalmente como ilegal que desató sanciones contra Rusia.El Día de la Marina es un festivo anual ruso, y. El presidente Vladimir Putin se encuentra presenciándolas en San Petersburgo, su ciudad natal.En un mensaje en Telegram, el gobernador de Sebastopol comunicó que "un objeto no identificado voló sobre el patio del cuartel general de la Flota [del Mar Negro]" y que "de acuerdo a los datos preliminares, se trató de un dron". Añadió que seis personas -personal de la flota- resultaron heridas aunque nadie murió, pero responsabilizó del hecho a los que llamó.Rusia frecuentemente ha acusado a las autoridades de Ucrania de ser "nazis", como parte de la campaña propagandística del Kremlin para justificar su invasión de Ucrania el 24 de febrero.Una foto publicada del gobernador Razvozhayev lo muestra en un patio con hojas desparramadas, pero sin ningún daño estructural evidente. Dijo que las celebraciones habían sido canceladas por razones de seguridad.En un ataque previo contra la Flota del Mar Negro, en abril, el buque insignia de la flota, el Moskva, fue hundido en lo que Ucrania describió como un ataque con dos misiles Neptuno. Rusia reconoció que hubo un gran incendio abordo causado por una explosión de municiones, pero no lo atribuyó a un ataque ucraniano, y dijo que el crucero de guerra se había hundido en una tormenta cuando estaba siendo remolcado.Todavía no se sabe cuántos marinos rusos murieron o resultaron heridos en ese incidente.Mientras tanto, en el norte, en, según informó en Telegram el alcalde de la ciudad, Igor Terekhov. Tres misiles rusos S-300 hicieron blanco en una escuela, destruyendo el edificio principal, dijo.La BBC no ha podido verificar independientemente este último informe.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.