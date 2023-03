Muere Lance Reddick, protagonista de la mítica serie The Wire

Getty Images

Lance Reddick, actor de la popular serie de HBO "The Wire", falleció este viernes a los 60 años.Reddick también era conocido por su papel de Charon en la serie de películas de acción y suspense John Wick.El músico y actor falleció repentinamente por causas naturales el viernes en su casa de Los Ángeles, afirmó su publicista, Mia Hansen, en un comunicado.La policía acudió a la casa del actor sobre las 09:30 hora local (16:30 GMT)."Echaremos mucho de menos a Lance", aseguró su publicista. "Por favor, respeten la privacidad de su familia en estos momentos".Reddick se encontraba en plenapromoción de prensa de la cuarta entrega de las películas de John Wick, cuyo estreno está previsto para el 24 de marzo y que está protagonizada por Ana de Armas.

El actor Lance Reddick y Stephanie Reddick durante el estreno de 'John Wick 2' que se celebró el 30 de enero de 2017 en Hollywood, California.

Artista de corazón

Reddick, natural de Baltimore, participócomo actor.En John Wick interpretó el papel de Charon, el conserje del hotel Continental, un centro clandestino de la delincuencia neoyorquina.Apareció en la película original, y en sus tres secuelas.El actor además fue conocido por su papel de Cedric Daniels, teniente de la policía de Baltimore, en "The Wire", serie de culto que se emitió de 2002 a 2008. En ella se examinaba la realidad de los narcóticos en Baltimore desde la perspectiva de las fuerzas del orden, así como de los traficantes y consumidores de drogas.Reddick declaró a The Guardian en 2010 que pensó que la serie sería un "éxito", pero no anticipó que "se convertiría en este fenómeno".El actor participó en la serie de Netflix "Resident Evil" y en la película de ciencia ficción y acción "Godzilla contra Kong".Aparte, experimentó comoen la serie de televisión "Rick y Morty".Reddick estudió música clásica en la Escuela de Música Eastman de la Universidad de Rochester en Nueva York, donde se licenció antes de asistir a la Escuela de Drama de Yale.junto a sus compañeros de reparto por su papel en la película "Una noche en Miami".Reddick declaró a Los Angeles Times en 2009 que se sentía un"Cuando fui a la escuela de arte dramático, sabía que tenía al menos el mismo talento que otros estudiantes, pero como era un hombre negro y no era guapo, sabía que tendría que dejarme la piel para ser lo mejor posible", dijo entonces., Michael K Williams, que interpretaba a Omar en "The Wire", muriera de sobredosis. Al actor estaba casado con Stephanie, con quien tuvo dos hijos: Yvonne Nicole Reddick y Christopher Reddick.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.