Muere Jerry Lee Lewis, uno de los grandes pioneros del rock and roll y autor de Great Balls of Fire

Getty Images

Jerry Lee Lewis, una de las máximas leyendas del rock and roll, murió a los 87 años.La noticia fue confirmada este viernes por el publicista del músico, después de que el jueves corrieran rumores luego desmentidos del fallecimiento del artista.El músico y cantante fue uno de los pioneros del géneroy autor de grandes éxitos mundiales como Great Balls of Fire.También fue uno de los miembros originales del Salón de la Fama del Rock and Roll.Lewis falleció en su casa del condado de DeSoto, Misisipi, con su esposa, Judith, a su lado, según el publicista Zach Farnum. La causa de la muerte no fue dada a conocer."Lewis, quizás el último gran ícono verdadero del nacimiento del rock and roll, cuya combinación de blues, gospel, country, honky-tonk y representaciones teatrales crudas y contundentes conmovieron tanto a un joven Elvis Presley que lo hicieron llorar, ha muerto", escribió el publicista."Estuvo allí en los inicios, con Elvis, Johnny Cash, Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Fats Domino, Buddy Hollyy los demás, y los vio desvanecerse uno por uno hasta que quedó solo él como testigo y para cantar sobre el nacimiento del rock and roll", añadió.Además de crear grandes éxitos como Great Balls of Fire, Lewis hizo bailar al mundo con otros temas como Whole Lotta Shakin' Goin' On oBreathless.Durante los últimos años, el músico sufrió de varias enfermedades y lesiones.Según Farnum, los males que aquejaba llevaron a sus médicos a pronosticar que no viviría más allá de la mediana edad. "Y mucho menos hasta la vejez".En los últimos días, diversos medios de EE.UU. reportaron un empeoramiento de su salud. "Está listo para irse", dijo su esposa Judith, justo antes de su muerte, según Farnum.

Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.