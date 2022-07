Muere James Caan, el actor que interpretó al temperamental Sonny Corleone en El padrino

Getty Images

El actor estadounidense James Caan, quien estuvo nominado al Oscar por su papel como Sonny Corleone en The Godfather ("El padrino"), murió el miércoles a los 82 años de edad, según informó su familia en un comunicado publicado en Twitter este jueves.La familia de Caan, que no precisó las causas de su fallecimiento, agradeció las muestras de cariño y pidió respeto para su privacidad."Es con profunda tristeza que informamos de la muerte de Jimmy en la noche del 6 de julio. La familia aprecia la gran cantidad de mensajes de amor y condolencias y pide que continúen respetando su privacidad en este difícil momento", dice el comunicado.Nacido en el Bronx en 1940, Caan irrumpió en la pantalla en los años 70 para interpretar roles protagónicos de personajes con imagen varonil. En los años 90, volvió al estrellato como un actor maduro capaz de dar peso a una amplia gama de papeles.Eternamente ligado al Hollywood de los 70, muchos recordarán a Caan por la dramática muerte de su personaje, Sonny Corleone, acribillado a balazos en un peaje de Long Island por los hombres de Barzini en una de las escenas más famosas de "El padrino".Fue esta película, en la que compartió pantalla con Marlon Brando y Al Pacino, la que lo catapultó a la fama mundial, pero curiosamente estuvo a punto de no hacer ese papel, ya que los estudios Paramount preferían a Carmine Caridi. Para su suerte, Coppola lo prefería a él y acabó imponiéndose.

Getty Images