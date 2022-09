Muere Isabel II: cómo el duelo ha unido nuevamente a los príncipes William y Harry

PETER NICHOLLS

Quienes se encargan de escribir titulares de seguro pensaron en usar: "Hermanos de armas" o tal vez "Hermanos en duelo" para su cobertura sobre los príncipes William y Harry. La imagen de los dos reuniéndose con la multitud se convertirá en una de las más destacadas e inesperadas de los actuales días sombríos.Con sus esposas, Catherine y Meghan, saludaron a la gente en Windsor de una manera que no se podía haber previsto la semana pasada, cuando los Sussex regresaron al Reino Unido.La charla entonces fue de enemistades y diferencias insalvables entre parejas. Se decía que se alojaban en casas muy juntas en la finca de Windsor, mientras que emocionalmente estaban a muchos kilómetros de distancia.

No habían sido vistos juntos en público durante más de dos años. Todo eso cambió el jueves.

Nadie sabe lo que ocurre

Caminos diferentes

Ya parece que fue hace mucho tiempo, pero a medida que empeoraban las noticias sobre la Reina y el país buscaba actualizaciones en sus teléfonos, los dos hermanos hacían viajes apresurados al castillo de Balmoral.Las familias pueden pelear cuando hay un duelo. Los sentimientos están a flor de piel y están cerca de la superficie. Es fácil que los viejos argumentos regresen con el dolor.Pero perder a un ser querido también puede traer unidad, poner las cosas en perspectiva y dejar de lado los desacuerdos.Por supuesto, mirando desde afuera, nadie que vea las imágenes de televisión. ¿Era esto sólo un espectáculo? ¿Les habían dicho que enviaran este mensaje positivo?Va a ser complicado y privado entre los hermanos. Y William y Harry ya se han enfrentado a una sensación de pérdida difícil de medir a una edad temprana con la muerte de su madre Diana.Para el público que esperaba, que buscaba mostrar su propia solidaridad con la Familia Real de luto, claramente fue una sorpresa entusiasta la idea de que William y Catherine, Harry y Meghan,.Al menos durante unos minutos, el famoso cuarteto real estuvo de regreso. Sintonizó con el estado de ánimo del público.Según fuentes reales, fue el Príncipe William quien extendió la invitación al Príncipe Harry y Meghan para realizar este paseo.Incluso si este es un momento de unión, no se puede ocultar que también es un momento de gran divergencia. Los hermanos están en caminos a punto de llevarlos enA la muerte de la reina, William se convirtió en heredero al trono. Él será muy consciente de lo que ahora está por venir. Tiene un estatus nuevo y mucho más importante que su hermano.William es ahora el Príncipe de Gales, el nombre que ambos usaban hasta ayer para llamar a su padre, que debe parecer bastante extraño en sí mismo.Cuando se proclamó el reinado de Carlos III en el Consejo de Adhesión el sábado, William estaba firmemente detrás del nuevo monarca.Es probable que el Rey y Camilla, ahora la Reina Consorte, con William y Catherine, casi una unidad separada, en el corazón de la monarquía. Era este cuarteto el que a menudo aparecía juntos cuando el entonces príncipe Carlos reemplazaba a su madre.El príncipe Harry, viviendo con Meghan y su joven familia en California, con empresas de medios, organizaciones benéficas y campañas. Tienen que inventar su propia vida post-real, mientras siguen siendo parte de la Familia Real. Generan un enorme interés público, no siempre positivo, y parecen vivir con un tornado mediático que se cierne sobre ellos.Incluso entre los pasos de duelo público más cuidadosamente coreografiados, todavía hay familias y personas que se pelean y se reconcilian.