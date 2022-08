Muere Gorbachov: la relación de amor y odio entre Vladimir Putin y el último líder de la Unión Soviética

Getty Images

Alrededor del mundo, políticos y estadistas han estado rindiendo homenaje a Mijaíl Gorbachov, quien murió en Moscú este martes a los 91 años.Muchos en Occidente califican al último líder de la Unión Soviética como "una de las figuras más importantes del siglo XX" y lo reconocen por haber puesto fin a la Guerra Fría.El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que Gorbachov fue un "estadista único que cambió el curso de la historia". Y el presidente de EE.UU., Joe Biden, lo calificó como un hombre de "extraordinaria visión" que imaginó un futuro diferente para su país.En Rusia, sin embargo, muchos lo culpan a él y a sus políticas del colapso de la Unión Soviética y la turbulencia que el evento provocó.En numerosas ocasiones, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha calificado el fin de la era soviética como "la catástrofe geopolítica más grande" del siglo XX. Pero ¿qué pensaba Putin de Gorbachov? y ¿cómo vio Gorbachov los eventos que se han desarrollado bajo los más de 20 años de poder de Vladimir Putin?

El presidente ruso expresó sus "profundas condolencias" tras la muerte de Mijaíl Gorbachov. Pero los dos hombres no siempre estuvieron de acuerdo. Y se dice que Gorbachov nunca pudo realmente decidir qué pensaba sobre Vladimir Putin.Desde que Putin llegó al poder en Rusia, Gorbachov lo acogió, luego lo rechazó y después volvió a aceptar al líder ruso.En una entrevista con la BBC en 2013, Gorbachov señaló que apoyó a Putin durante su primer mandato como presidente, en el año 2000, pero luego, dijo, las relaciones entre ellos "se agriaron". En ese entonces se supo quedurante más de un año."Lo he criticado mucho en público. A veces pierde los estribos. Una vez dijo que 'la lengua de Gorbachov debería ser cortada'", le dijo el exlíder soviético a la BBC."Tengo la sensación de que [Putin] está muy tenso y preocupado. No todo va bien. Creo que debería cambiar su estilo y hacer ajustes al régimen".En aquella entrevista, Gorbachov condenó las leyes que Putin acababa de aprobar como un "ataque a los derechos de los ciudadanos" y dijo que el líder ruso debería cambiar su estilo y "no tener miedo de su propio pueblo".También afirmó que el círculo íntimo de Putin estaba lleno de "ladrones y funcionarios corruptos".Sin embargo, en 2014, Gorbachov defendió la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea ejecutada por Putin. Sus declaraciones llevaron a Ucrania a prohibirle la entrada al país durante cinco años."", dijo entonces Gorbachov.Al año siguiente, respaldó el lanzamiento de la campaña militar de Rusia en Siria para apoyar el régimen del presidente Bashar al Assad.Sobre los hechos en Crimea, Gorbachov le dijo en 2016 al diario Sunday Times que habría actuado de la misma manera que Putin si hubiera estado en una situación similar. También señaló que pensaba que la pérdida de confianza entre Rusia y Occidente era "catastrófica" y criticó la "arrogancia" estadounidense tras la Guerra Fría como motivo de las tensiones en Europa del Este.Pero en un ensayo publicado en la revista Time ese mismo año, Gorbachov atacó la decisión de Putin de postularse para un tercer período en el poder y calificó sus políticas como 'un obstáculo para el progreso'"."Creo que su relación fue bastante complicada", señala Famil Ismailov, periodista del Servicio Ruso de la BBC."Como sabemos, Putin creía que el colapso de la URSS era 'la mayor catástrofe geopolítica' y que Gorbachov tenía la culpa, mientras que Gorbachov rechazó esa culpa y se la echó a Yeltsin, Kuchma y Shushkevich, quienes conspiraron a sus espaldas y provocaron el colapso". "Gorbachov apoyó la anexión de Crimea, pero cuando comenzó la guerra en Ucrania estaba demasiado enfermo para expresar su opinión públicamente", agrega el periodista.En los últimos años pareció desarrollarse.Antes de la reelección de Putin en 2018 para un cuarto mandato en el poder, Gorbachov dijo: "Hoy [Putin] es un líder que merece el apoyo de la gente".Y declaró que era el tipo de líder que Rusia necesitaba en "una situación internacional muy complicada".A pesar de sus desavenencias, cuando Gorbachov cumplió 90 años en marzo de 2021, el presidente Putin lo elogió como "uno de los estadistas más destacados de los tiempos modernos que tuvo un impacto considerable en la historia de nuestra nación y del mundo".Pero entonces, como ahora después de su muerte,."Fue un político y estadista que tuvo un gran impacto en el curso de la historia mundial", escribió Putin en su mensaje de condolencia, "alguien que se esforzó por ofrecer sus propias soluciones a problemas urgentes".