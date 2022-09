Muere en las Bahamas la pasajera de un crucero que fue atacada por un tiburón

Getty Images

Un tiburón toro en las Bahamas.

Una pasajera de un crucero estadounidense murió por las heridas que le causó un tiburón mientras buceaba cerca de las Bahamas este martes, según informaron las autoridades locales.La mujer de 58 años de Pensilvania estaba en una excursión en Green Cay, cerca de Nassau, cuando ocurrió el incidente.La policía informó que la familia identificó al animal como un tiburón toro. En un incidente similar en la misma zona perdió la vida una estadounidense de 21 años en 2019.La portavoz de la policía de las Bahamas, Chrislyn Skippings, dijo a los periodistas que la mujer estaba en una excursión con una compañía de turismo local, que la llevó a la popular zona de buceo.Los familiares de la mujer y el personal de la compañía turística vieron cómo el animal la atacaba y lograron sacarla del agua. Según contó Skippings a medios locales, la víctima sufrió heridas en sus "extremidades superiores".La mujer fue declarada muerta por las autoridades luego de ser llevada a la orilla.

Crucero por el Caribe

El crucero en el que viajaba, el, estaba atracado en Nassau en el momento del ataque. La fallecida acababa de comenzar un crucero de siete días por el Caribe occidental desde Puerto Cañaveral, en Florida.El operador Royal Caribbean International dijo en un comunicado que están "brindando apoyo y asistencia a los seres queridos de la fallecida durante este momento difícil".Este incidente es, cuando una mujer de 21 años de California fue atacada por tiburones cerca de Rose Island, a unos 0,8 km de donde ocurrió el ataque del martes.En otro incidente reciente, un niño británico de 8 años resultó herido tras ser atacado por tres tiburones en otra parte de las Bahamas. Más tarde, su padre le dijo a The Sun que el ataque "fue como una escena de Tiburón".En total, las estadísticas del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, con sede en Florida, muestran que solo se ha informado de alrededor de 32 ataques de tiburones en las Bahamas desde 1749.Michael Heithaus, biólogo marino de la Universidad Internacional de Florida en Miami, le dijo a Associated Press que los ataques de tiburones en el área probablemente se deban a la gran cantidad de personas en esas aguas, que albergan un ecosistema marino vibrante.A nivel mundial, hubo, incluidos nueve que resultaron en fallecimientos.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.