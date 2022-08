Muere Darya Dugina, la hija del Rasputín de Putin en un ataque que se cree estaba dirigido a él

La hija de un aliado cercano del presidente ruso, Vladimir Putin, fue asesinada el sábado por la noche cerca de Moscú.Darya Dugina, hija del filósofo ruso Alexander Dugin, falleció después de que su automóvil explotara mientras conducía a su casa, informó el Comité de Investigación de Rusia.Se cree que su padre, conocido como "el cerebro de Putin", pudo haber sido el objetivo previsto del ataque.Dugin es un destacado ideólogo ultranacionalista que se cree que es cercano al presidente ruso.

Cambio de último minuto

Getty Images Dugin es un destacado ideólogo ultranacionalista que se cree que es cercano al presidente ruso.

Periodista sancionada

Getty Images Tanto Darya Dugina como su padre fueron sancionados por su apoyo a la guerra en Ucrania.

Dugin y su hija habían sido convocados como invitados de honor a un festival en una finca cerca de Moscú, donde el filósofo dio una conferencia.El festival "Tradición" se describe a sí mismo como un festival familiar para los amantes del arte que se lleva a cabo en la finca Zakharovo, donde una vez estuvo el poeta ruso Alexander Pushkin.Ambos debían viajar de regreso del evento el sábado por la noche en el mismo automóvil antes de que Dugin tomara la decisión de viajar por separado de su hija a último minuto.Imágenes no verificadas publicadas en Telegram parecen mostrar a Dugin mirando en estado de shock, mientras los servicios de emergencia llegan a la escena en la que se ven los restos de un vehículo en llamas.La BBC no ha podido verificar las imágenes de forma independiente.Investigadores confirmaron que, cerca del pueblo de Bolshiye Vyazemy.Dijeron que un artefacto explosivo había estallado antes de que el auto se incendiara. Los expertos forenses y de explosivos están aún investigando el incidente.Si bien Alexander Dugin no es un funcionario estatal, es unaen la política rusa.Su filosofíase ha convertido en la ideología política dominante en Rusia y ha ayudado a dar forma a la política exterior expansionista del presidente Putin, sobre todo en Ucrania.La atención ahora se centrará en quién estuvo detrás de este ataque. Denis Pushilin, el "jefe" de la autoproclamada "República Popular de Donetsk" prorrusa, ya culpó a Ucrania, escribiendo en Telegram "¡Viles villanos! Los terroristas del régimen ucraniano, tratando de eliminar a Alexander Dugin, volaron a su hija... En un auto. Celebramos la memoria de Darya, ¡es una verdadera niña rusa!".Incidentes como este pondrán nerviosos a los funcionarios de Moscú, especialmente después de una serie de explosiones y ataques en la ocupada Crimea y en las regiones rusas cercanas a la frontera con Ucrania.La propaganda del Kremlin enfatiza constantemente cómo Vladimir Putin trajo seguridad y estabilidad a Rusia después de la turbulenta década de 1990, cuando los coches bomba y los asesinatos eran algo común.Este coche bomba en la capital rusa socava esa narrativa.Aunque no ocupa un puesto oficial en el gobierno, el padre de Dugina es un aliado cercano del presidente ruso e incluso ha sido calificado como elLa hija del filósofo, Darya Dugina, era unaque apoyaba abiertamente la invasión de Ucrania.A principios de este año fuepor las autoridades estadounidenses y británicas, que acusaron a la joven de 30 años de contribuir a laen internet en relación con la invasión de Rusia.En mayo, Dugina describió la guerra en una entrevista como uny expresó su orgullo por el hecho de que tanto ella como su padre habían sido sancionados por Occidente.Alexander Dugin fue sancionado por Estados Unidos en 2015 por su presunta participación en la anexión rusa de Crimea.Se le atribuye a sus escritos una profunda influencia en la visión del mundo de Vladimir Putin y se le considera uno de los principalesa la que se adhieren muchos en el Kremlin.Durante años, Dugin ha hecho un llamado a Moscú para que se afirme de manera más agresiva en el escenario mundial y ha apoyado la acción militar rusa en Ucrania.Recuerdaquepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.