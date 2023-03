Muere Chabelo: 5 cosas que quizá no sabías del icónico personaje de la televisión de México interpretado por Xavier López

Getty Images

Xavier López, el creador del icónico personaje Chabelo, murió este sábado a los 88 años.

Cada cierto tiempo, México despertaba sobresaltado los domingos viendo que "Chabelo" estaba entre las tendencias más famosas de Twitter.Dada la avanzada edad de Xavier López Rodríguez, el actor que dio vida a este emblemático personaje de la televisión durante décadas, muchos temían lo peor: que hubiera fallecido.Sin embargo, esa fama repentina en redes sociales solía deberse siempre a que algún meme con su imagen se había vuelto viral, generalmente apuntando a su supuesta eterna juventud y al hecho de que durante tantos años hubiera encarnado el papel de un niño. Se le comparaba con otras veteranas personalidades del mundo, como la actriz mexicana Silvia Pinal. Y cada vez que alguien como la reina de Inglaterra fallecía, Chabelo volvía a convertirse en trending topic por sobrevivir a otros famosos longevos del mundo.México estaba convencido de que Chabelo nos acabaría enterrando a todos, pero este sábado dejó de ser inmortal. El "amigo de todos los niños"murió a los 88 años por complicaciones médicas abdominales, según anunció su familia.Millones de familias de México comenzaron su luto por el personaje con el que crecieron gracias al exitoso programa dominical "En familia con Chabelo", uno de los más longevos de la televisión al emitirse durante casi cinco décadas.Estas son cinco cosas que quizá no sabías de Chabelo y de su alter ego, el comediante Xavier López Rodríguez y "cuate" de tantas y tantas generaciones.

Getty Images

La actriz Silvia Pinal (a la derecha) es otra de las artistas más longevas de México y protagonista habitual de memes junto al fallecido Xavier López "Chabelo".

1. Tiene dos Récords Guinness

Getty Images López, en la imagen junto a la cantante Yuri durante el último programa de "En familia con Chabelo" en 2015, no pudo contener la emoción.

2. Casi combatió en la guerra de Corea

Getty Images

3. La icónica voz de Chabelo nació de casualidad

Getty Images

4. La catafixia

Getty Images

5. Se volvió una estrella de los memes virales (y no le molestaba)

Para nosotros, tu leyenda seguirá siendo inmortal.



Hasta pronto Chabelo. pic.twitter.com/2Hdsu0gqa1— El Fedelobo (@SoyFedelobo) March 25, 2023

Quienes bromeaban con esa supuesta inmortalidad de Chabelo no faltaban tanto a la verdad, pues la larga carrera profesional de López le permitió llegar a ser reconocido incluso conFue en 2012 cuando se le otorgó, por un lado, la certificación mundial por mantener durante más tiempo (57 años) la interpretación de un mismo personaje.El otro récord lo consiguió por ser el presentador del programa infantil de mayor duración, que en aquel entonces cumplía 44 años en antena.Pero "En familia con Chabelo" aún se alargaría por un tiempo más, hasta que su último programa se emitió a finales de 2015 con López dando las gracias a su públicoTras cerca de cinco décadas en antena, aquella despedida fue tan memorable para las vidas de millones de mexicanos que el propio presidente de la época, Enrique Peña Nieto, le envió una carta para reconocer "su permanente entrega y profesionalismo, su compromiso con los valores familiares yAunque Chabelo declaró siempre considerarse "100% mexicano" como sus padres, lo cierto es que el actor nació el 17 de febrero de 1935 en la ciudad estadounidense de Chicago. Poco después regresó a León, en el centro del país azteca.Debido a que tenía doble nacionalidad, López tuvo que regresar a EE.UU.Precisamente en aquella época, el ejército del país estaba inmerso en la guerra de Corea que enfrentaba desde 1950 a las dos repúblicas en las que se había dividido la península coreana.López podría haber sido enviado para combatir pero, en julio de 1953, la guerra terminó y el comedianteAl concluir su servicio militar en una base de California, López regresó a México e ingresó en la universidad para estudiar la carrera de Medicina.La característica voz aguda de Chabelo, su personaje bromista y a veces malhumorado que siempre usaba pantalón corto,Durante sus años en la universidad, López comenzó a trabajar de medio tiempo como asistente en el canal mexicano de Televisa.En algunas ocasiones le encargaban que sustituyera a actores que llegaban tarde a las funciones programadas. Una vez, le pidieron que leyera un chiste al aire sobre un niño cuyo nombre le acabaría marcando para siempre."Se trataba de un padre y un hijo que se llamaba 'Chabelo'., reconoció en una entrevista con la revista Caras.Uno de los segmentos más icónicos de su programa televisivo era "La catafixia", donde los concursantes decidían si querían quedarse con el premio que ya tenían o arriesgarse a conseguir algo de mayor o menor valor.les proponía Chabelo. Y lo cierto es que la palabra se hizo tan popular que en la actualidad es parte del idioma español que se usa en México. En el país se usa "catafixiar" como sinónimo de arriesgar, de cambiar una cosa ya asegurada por otra que podría ser mejor… o quizás no. De hecho, la palabracon la definición de "intercambio de un objeto por otro, sin que necesariamente importe el valor de ambos", aunque no está registrada en los diccionarios generales.En diversas entrevistas, López explicó que inventó la palabra cuando hablaba "mautro", un idioma inventado de una especie alienígena, junto a otra leyenda de la televisión mexicana como fue Germán Valdez "Tin Tán"."En familia con Chabelo" terminó en 2015, pero la fama del personaje se mantuvo mucho después gracias al poder de internet. Los memes con su imagen en redes sociales se volvieron habituales para hablar de la pandemia, de crisis económica o para recordar episodios históricos en México.Pero los más famosos eran sin duda los que aludían de nuevo a su longevidad y lo comparaban con veteranas personalidades que acababan de fallecer.de la que Chabelo salía siempre victorioso.

Lejos de molestarse, el propio López agradeció en varias entrevistas que la gente se tomara el tiempo de realizar estos memes ya que los consideraba como una especie de homenaje."De todo corazón, y no solo de dientes para afuera, les digo gracias", dijo el comediante en el programa televisivo "Hoy" en 2018.

