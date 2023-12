Getty Images

El actor británico Tom Wilkinson, conocido por películas como The Full Monty (Todo o nada), Batman Begins (Batman comienza) y Eternal Sunshine of a Spotless Mind (Eterno resplandor de una mente sin recuerdos), falleció a los 75 años.

Wilkinson ganó un Bafta (el premio a lo mejor del cine británico) por The Full Monty en 1997 y volvió a interpretar el papel que lo llevó a la fama en una serie de streaming de Disney+ que revisitaba la vida de los personajes 26 años después de la película original.

Wilkinson fue nominado al Bafta en seis ocasiones y dos al premio Óscar de la Academia por las películas Michael Clayton e In The Bedroom (Crimen Imperdonable).

La familia del actor anunció sobre su muerte repentina, la cual ocurrió en su casa con su esposa y su familia, a través de un comunicado.

Polifacético

BBC En 1994, apareció como Pecksniff en la adaptación de la BBC de Martin Chuzzlewit de Charles Dickens. Aparece en la foto junto a Maggie Steed.

Habiendo participado en más de 130 producciones de cine y televisión, Wilkinson se sentía tan cómodo en dramas de época como Sense and Sensibility (Sensatez y sentimiento) de 1995, como cuando interpretaba a mentes criminales en películas como Batman Begins de 2005 o en Rush Hour (Una pareja explosiva) junto a Jackie Chan y Chris Tucker en 1998.

También obtuvo un Emmy por interpretar a la figura política estadounidense Benjamin Franklin en la miniserie de 2008 John Adams y una nominación al Emmy después de interpretar a Joe, el padre de John F. Kennedy, en The Kennedys. Interpretó al presidente Lyndon B Johnson en Selma en 2014 y apareció en El nuevo y exótico gran hotel Budapest.

Wilkinson era, según la Enciclopedia del Cine Británico "una estrella de gran carácter, con un don notable, uno entre varios, para transmitir el dolor interior".

El cineasta estadounidense Scott Derrickson dijo que Wilkinson era "un talento increíble" y recordó un momento en que el actor le dio un beso sorpresa en los labios en el set de El exorcismo de Emily Rose.

Nacido en Leeds antes de mudarse a Canadá y luego a Cornwall cuando era niño, encontró su vocación a la edad de 18 años cuando le pidieron que dirigiera una obra de teatro.

"Por primera vez en mi vida, comencé a hacer algo que sabía hacer", dijo.

Getty Images En 2002, Wilkinson compitió contra Russell Crowe, Sean Penn, Will Smith y Denzel Washington por el Óscar a mejor actor (la estatuilla se la llevó Denzel Washington, por Training Day).

"Me di cuenta de que no eran necesariamente estos tipos de clase media sureña los que llegaban a ser actores; posiblemente podrían ser personas como yo. Y una vez que lo supe, nunca cambié de opinión".

Se formó en la Real Academia de Arte Dramático (Rada) antes de seguir el trillado camino hacia el trabajo en teatro y televisión. En 1986, consiguió su primer papel importante en la pantalla en la miniserie First Among Equals (Primero entre iguales), basada en la novela más vendida de Jeffrey Archer.

En la serie, conoció a Diana Hardcastle, con quien se casó en 1988 y con quien luego trabajaría interpretando a marido y mujer en The Kennedys en 2011 y en la película de acción Good People (Gente de bien) de 2014. La pareja tuvo dos hijas, Alice y Molly.

Días de éxito

Getty Images Su papel como un hombre desempleado que hace parte de un grupo de strippers masculinos en The Full Monty lanzó la carrera de Wilkinson.

En 1997, fue elegido para interpretar a un ex capataz de una fábrica que se une a sus compañeros de trabajo desempleados para montar un espectáculo de striptease en The Full Monty.

"Me ofrecieron simultáneamente el papel principal en una serie de televisión y un posible papel en una película de bajo presupuesto (The Full Monty)", le dijo al diario británico The Guardian.

"Recuerdo que llamé a un amigo y me dijo: 'Toma el de televisión. Vete por la televisión'. Pero no seguí su consejo y el show resultó ser una mierda".

Mientras tanto, la película de bajo presupuesto resultó ser la película británica más taquillera hasta ese momento y llevó su carrera a un nuevo nivel en ambos lados del Atlántico.

Wilkinson recibió grandes elogios de la crítica por el drama nacional estadounidense de Todd Field de 2001, In the Bedroom, en el que interpretó a un padre desconsolado. Fue nominado al Óscar al mejor actor.

Según recordaría Wilkinson más tarde, esperaba que la película lo ayudara a lograr dos objetivos: "Primero, [probar] que podía interpretar el papel principal en una película. Segundo, podía interpretar un papel principal estadounidense. Y lograba ambas cosas".

Otros roles

Getty Images Wilkinson apareció en el thriller judicial Michael Clayton, protagonizado por George Clooney

El actor obtuvo su segunda nominación al Premio de la Academia por su papel secundario en el thriller judicial de 2007, Michael Clayton, protagonizado por George Clooney.

Otros créditos de Wilkinson incluyen Batman Begins, The Patriot (El Patriota), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Eterno resplandor de una mente sin recuerdos), The Gathering Storm (Tormenta en ciernes), Black Knight (El caballero negro), Valkyrie, The Lone Ranger (El llanero solitario) y Denial (Negación).

También prestó su voz al zorro en la adaptación televisiva del best-seller infantil The Gruffalo.

Su agente de larga data, Lou Coulson, lo ha descrito en entrevistas como "uno de los mejores".

Fuera de la pantalla, Wilkinson era conocido por tener los pies en la tierra y mantener un perfil relativamente bajo. Dijo en una entrevista: "Me gusta ir al supermercado y no ser reconocido".

En los Honores de Año Nuevo de 2005, Wilkinson fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus servicios en el teatro.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.