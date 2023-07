Getty Images

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor falleció a los 56 años de edad, según informó su familia este miércoles.

"Con gran tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad”, anunció su familia en un comunicado.

Y agregó: "Sus parientes y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil".

La artista, conocida por expresar de forma abierta sus puntos de vista sociales y políticos, publicó 10 álbumes de estudio en su carrera.

Destacó especialmente su aclamada versión del tema Nothing Compares 2 U, del intérprete y compositor estadounidense Prince, que alcanzó el número 1 en listas de éxitos de todo el mundo.

O’Connor era madre de 4 hijos, de los cuales uno se suicidó en enero de 2022.

Sinéad O’Connor fue un talento precoz que usó la música como un medio para lidiar con los demonios dentro de ella.

Una figura contradictoria en muchos sentidos, siempre se negó a seguir las líneas establecidas, algo que probablemente hizo que lograra menos éxito del que merecía.

Getty Images Sinéad O’Connor nació en Irlanda en 1966.

En 1987 salió a la venta su primer disco, The Lion and the Cobra, que entró en el top 40 de Reino Unido y Estados Unidos.

Después publicó I Do Not Want What I Haven’t Got ("No quiero lo que no tengo"), que incluía la famosa versión de Nothing Compares 2 U y fue un éxito total.

El año pasado su hijo Shane, de 17 años, fue hallado muerto días después de que se reportara su desaparición.

Tras el suceso, la cantante explicó en las redes sociales que su hijo había "decidido poner fin a su lucha terrenal" y pidió que "nadie siga su ejemplo".

O’Connor se convirtió al Islam en 2018 y cambió su nombre a “Shuhada”, aunque preservó su nombre de nacimiento como nombre artístico en actuaciones.

