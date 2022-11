MrBeast, el joven que se convirtió en el nuevo líder de YouTube regalando dinero

Getty Images

El fin de una era. Tras casi 10 años en la cima, PewDieDie ha sido destronado como el youtuber con más suscriptores por MrBeast.El creador sueco PewDiePie, cuyo nombre real es Felix Kjellberg, se convirtió en el youTuber con más suscriptores en agosto de 2013 gracias a sus videos de reacciones a videojuegos.En 2019, Kjellberg fue la primera persona en conseguir que 100 millones de personas se unieran a su canal.Pero la filantropía de MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, le hizo ganar su suscriptor número 112 millones este mes.Aunque YouTube no ofrece las cifras exactas de afiliados, todo apunta que Donaldson ha destronado al sueco, quien tiene 111 millones de seguidores.

¿Viralizando la solidaridad?

MrBeast/PewDiePie/YouTube MrBeast visto como el número de sus seguidores ha crecido de manera sostenida en los últimos meses y solo en 2022 habría conseguido 24 millones de nuevos suscriptores.

Getty Images Donaldson o MrBeast comenzó sus andanzas por Youtube grabando sus reacciones mientras jugaba videojuegos.

Dominio del arte

Getty Images MrBeast se inició en Youtube hace unos 11 años siguiendo los pasos de PewDieDie (Felix Kjellberg).

Juntos contra T-Series

MrBeast, quien nació en Kansas (EE.UU.) hace 24 años, se ha hecho famoso por sus videos de alta producción y calidad en los que reparte grandes cantidades de dinero y premios, así como por su labor benéfica. Su canal también una versión en español.Sus andanzas por YouTube iniciaron en 2009, cuando solo tenía 13 años, reportó la revista Insider . Donaldson siguió los pasos del ahora destronado Kjellberg, con quien mantiene una rivalidad amistosa desde hace años, y comenzó a grabar sus reacciones y bromas mientras jugaba.Pero posteriormente incursionó en. Así, comenzó a retar a sus entonces no tan numerosos seguidores a contar hasta 100.000 o leer palabras largas en inglés.En 2021, el nuevo rey de YouTube lanzó su canal independiente en la plataforma con temática filantrópica, el cual ya cuenta con más de. Asimismo, abrió una organización caritativa autorizada que funciona como banco de alimentos para apoyar a comunidades pobres en EE.UU.Junto con su colega Mark Rober, organizó las campañas internacionales de recaudación de fondos TeamSeas y TeamTrees, que se centran en cuestiones medioambientales; esta última recaudó más deen todo el mundo.Y el propio PewDiePie donó casi US$ 70.000 al proyecto TeamTrees.El youtuber británico Steven Bridges, cuyos videos tienen millones de visitas en la plataforma, le dijo a la BBC que MrBeastde hacer contenidos atractivos."Probablemente no haya ningún otro youtuber en el mundo que lo entienda tan bien como MrBeast", aseveró."Hacer un video entretenido es una cosa, pero conseguir que cada segundo de un video mantenga al espectador enganchado es muy difícil de conseguir, y-el porcentaje del video que el espectador medio ve-", agregó.Asimismo, Bridges afirmó que "MrBeast está jugando a hacer los videos más entretenidos que atraigan al mayor número de personas, y lo está consiguiendo sistemáticamente"."No creo que haya ningún youtuber que se sorprenda de que MrBeast se haya hecho con el número uno", admitió.Aunque ninguno de los dos ha comentado todavía el hito, PewDiePie afirmó recientemente que pensaba que MrBeast "definitivamente" lo superaría."No puedo esperar a que se acabe", bromeó en un video de agosto de 2022. "Definitivamente. Espero que lo haga".Y aunque MrBeast se ha convertido en el usuario individual con más suscripciones en YouTube, le falta bastante para tener el mayor canal en esta plataforma.T-Series, una empresa india dedicada a la publicación de videos musicales de artistas del subcontinente asiático, lidera esa categoría con.A pesar de su aparente rivalidad por la corona de youtuber con más seguidores, MrBeastcuando el canal indio alcanzó la fama. https://www.youtube.com/watch?v=wKq_Jn9oTIQ En 2018, PewDiePie tenía el primer canal de YouTube en conjunto, y se vio envuelto en una rivalidad pública -mayormente bromista- con T-Series por el primer puesto.MrBeast fue el primer youtuber prominente en hacer videos de apoyo a PewDiePie, comprando anuncios de radio y vallas publicitarias en Carolina del Norte instando a la gente a suscribirse a él.Sin embargo, ese mismo año PewDiePie acabó perdiendo el primer puesto frente a T-Series, aunque pasó de unos, lo que hizo que su liderazgo como youtuber pareciera inexpugnable.Al final se ha demostrado que no es así.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.