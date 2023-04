Moonbin, la estrella de K-Pop de 25 años fue encontrado muerto en su casa en Seúl

Getty Images

Moonbin entró en el mundo del espectáculo cuando tenía 8 años.

El mundo del K-Pop está de luto tras la muerte de la estrella musical Moonbin. El miembro del grupo Astro, de solo 25 años, fue encontrado sin vida en su departamento en Seúl, la capital de Corea del Sur, el miércoles en la noche. "Parece haberse quitado la vida, pero se está revisando una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte", dijo la policía. Su agencia, Fantagio, anunció su deceso a través de redes sociales, afirmando que Moonbin "dejó inesperadamente nuestro mundo y se ha convertido en una estrella en el cielo".Moonbin entró en el mundo del espectáculo cuando tenía solo 8 años. Su debut como actor fue en 2009, cuando protagonizó la popular serie dramática coreana "Boys Over Flowers". En 2016, con 18 años, se unió a la popular banda de K-Pop, Astro. En paralelo, hizo varios papeles en televisión y cine, siendo un personaje popular en Corea del Sur.

Getty Images Moonbin junto a Sanha, otro miembro de la banda "Astro", con quien fue de gira recientemente para promocionar un dúo.

Corea del Sur tiene lamás alta entre los países desarrollados, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. Si bien su tasa general de suicidios está cayendo, las muertes de veinteañeros están aumentando. Solo en la industria del K-Pop se han visto varias muertes por esta causa en los últimos años. Entre ellas, la de la cantante y actriz, quien fue encontrada muerta en su casa en Seúl en 2019. Ese mismo año,, otra la estrella del K-Pop y amiga cercana de Goo Hara, se suicidó después de una larga lucha contra el acoso por internet. Ambos casos se suman a los de Minwoo y Jonhhyun, también jóvenes cantantes de K-Pop que murieron en 2018 y 2017, respectivamente. De acuerdo con, corresponsal en Asia de la revista Billboard, las estrellas del K-Pop están bajo una intensa presión en las redes sociales para verse y sonar perfectos, mientras que los productores de discos les exigen éxito tras éxito."Es una locura cómo tienen a estos tipos bajo el microscopio", dijo Schwartz a la BBC. "Ciertamente, las estrellas en Occidente pueden mantener más o menos en secreto con quién están saliendo. En el mundo del K-Pop es imposible mantener un secreto. Cada vez que levantan un pie, se escriben miles de líneas al respecto", agregó.El corresponsal de la revista Billboard también explicó quecitando su salud. "Los artistas de K-Pop realmente no tienen una vida más allá. Comienzan a entrenar a una edad muy temprana. No van a la escuela ni hacen amigos regulares", indicó.Según informó la emisora coreana SBS, en un concierto reciente, Moonbin -quien estaba de gira junto a otro miembro de Astro, Sanha- les dijo a sus fanáticos que estaba pasando por un momento difícil.Es posible que haya muchas señales que la gente pudo notar desde que comenzó el concierto, así que también lo siento mucho por ustedes", dijo. "Estoy haciendo ejercicio y tratando de retomar las cosas que he dejado poco a poco. Elegí este trabajo, así que necesito ser feliz para poder hacer felices a los fanáticos también", agregó. Los fanáticos de Astro, conocidos como "Aroha", están de luto por la muerte de Moonbin. Desde el miércoles en la noche que sus seguidores han colocado flores y notas adhesivas en monumentos callejeros improvisados ​​​​en Corea del Sur. En otras partes del mundo se está haciendo lo mismo, como en México, donde fanáticos se reunieron en distintos puntos para despedirlo.

*Con reportería adicional deJoel GuintoenSingapur.

