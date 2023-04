Mifepristona: qué tan segura es la pastilla abortiva en el centro de la polémica en EEUU

Reuters

Las píldoras abortivas son hoy día el método más común para interrumpir un embarazo en Estados Unidos, y se usan en más de la mitad de todos los abortos en el país. También se han convertido en la nueva frontera en la batalla estadounidense por el acceso al aborto.Gran parte de la discusión se centra en la mifepristona, una pastilla de un régimen de dos que constituye el método más seguro y efectivo de aborto con medicamentos. Ahora, una demanda en Texas amenaza con retirar el medicamento de los estantes de todo el país, después de que el juez federal (designado por Donald Trump) que preside el caso ordenara suspender la aprobación de larga data de este medicamento.Sin embargo, una hora después, un juez elegido por Obama en el estado de Washington ordenó al gobierno mantener el suministro del fármaco en los 17 estados que lo solicitaron.Esto hace muy probable que el caso escale a la Corte Suprema. Aquí te explicamos cómo funciona esta pastilla y qué tan seguro es su uso.

¿Qué es la mifepristona?

¿Es segura la mifepristona?

Getty Images Activistas por el derecho al aborto.

Es la primera de un, por sus siglas en inglés) para terminar un embarazo.La mifepristona bloquea una hormona llamada progesterona, que ayuda al cuerpo a mantener el interior del útero. Se necesita progesterona para que continúe el embarazo. El fármaco interrumpe el embarazo, mientras que la segunda pastilla,, vacía el útero. EE.UU. aprobó la mifepristona por primera vez para la terminación médica del embarazo hasta la séptima semana de gestación en septiembre de. Luego, en, se aprobó su uso hasta lade embarazo. La mifepristona también se usa para tratar a mujeres que han sufrido un aborto espontáneo y síndrome de Cushing, una condición vinculada a las hormonas. El misoprostol está disponible con receta médica desde hace décadas para tratar las úlceras estomacales y las hemorragias posparto. Es probable que este fármaco no sea tan controvertido por sus usos no relacionados con el embarazo.Durante más de 20 años de uso, la FDA, el Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología (ACOG, por sus siglas en inglés) y otras importanes organizaciones médicas han sostenido que tanto laEstudios en EE.UU. indican que la medicación (en sus dos pasos) es efectiva en cerca delde los casos para terminar un embarazo y requiere seguimiento médico menos del 1% de las veces. Cada vez más, losdicen que las medicaciones abortivas, que llaman "abortos químicos" son riesgosas e inefectivas. Sin embargo, estas afirmaciones, como la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Médica EstadounidenseSegún la FDA, se producen cinco muertes por millón de usuarios de mifepristona. En comparación, un estudio de 2001 en el Diario de la Asociación Médica Estadounidense encontró que había alrededor de 20 muertes por millón de usuarios de penicilina, debido a una reacción alérgica a este antibiótico que se receta comunmente.La mifepristona y el misoprostol están, por el momento,en los estados donde elLa disponibilidad de los medicamentos se amplió en abril de 2021, cuando la FDA dijo que eliminaría el requisito de tener que ir a buscar la mifepristona en persona mientras durase la pandemia de covid-19.En diciembre del año pasado, la FDA eliminó permanentemente ese requisito, lo que significa que el medicamento puede ser enviado por correo.La decisión fue celebrada por los defensores del derecho al aborto. Y, algunos vieron el envío de las píldoras abortivas por correo como una solución para la prohibición del aborto impuesta en muchas partes del país después de que en junio del año pasado se anulara la resolución del caso Roe vs Wade, que garantizaba el derecho constitucional al aborto y que estuvo vigente por casi 50 años.El acceso a los fármacos se amplió aún más este año por otro cambio de la FDA, que permitió a las farmacias minoristas ofrecer el medicamento. Anteriormente, solo los proveedores de atención médica podían distribuirlo.Pero los activistas antiaborto y los legisladores han continuado con su lucha. En febrero, al menos 20 fiscales generales republicanos firmarondel país con iniciar acciones legales si entregaban mifepristona en sus estados.Y en Texas, los activistas contra el aborto presentaron una demanda alegando que el medicamento no es seguro y el juez, designado por Trump, Matthew Kacsmaryk, paralizó temporalmente la aprobación de la FDA de esta píldora.