Michelle Rodríguez: Mi cuerpo es una revolución: el desafiante mensaje de la actriz tras las críticas a la portada de revista que avivó el debate de la gordofobia en México

Getty Images

Michelle Rodríguez se ha destacado en el campo de la comedia.

Getty Images

"No está bien hablar del cuerpo ajeno, ni con el tema de la salud", dijo la actriz.

Una lucha de años

Getty Images Michelle Rodríguez estará en la serie de Netflix "Contra las cuerdas".

Esta no es la primera vez que Rodríguez habla sobre la gordofobia en México. La actriz obtuvo reconocimiento por su participación en la comedia mexicana de televisión "40 y 20", que se transmite desde 2016, donde interpreta el papel de Refugio Lorenza Antonia o "Toña", una empleada doméstica. Este papel le sirvió para sacar adelante otros proyectos como la serie basada en su propia vida, "La flor más bella", en la que se retratan los desafíos de una adolescente que sueña con ser actriz, pero que debe vencer los estándares de la belleza y el cuerpo que impone la sociedad. Durante años también ha intentado acompañar a las personas que se ven afectadas por la gordofobia en su país por distintos motivos. A mediados de 2021 respondió a varias preguntas que le hicieron sus seguidores sobre el tema."Creo que reconociéndote, respetándote, valorándote, dialogando (cuando se puede), siendo congruente. De a poquito ve reconociendo lo hermoso que es y atesóralo. Intenta todos los días dejar de compararte. Ama tus diferencias, encuéntrate única y escucha los comentarios de amor", escribió. Con la promoción de la serie "Contra las cuerdas", donde interpreta el papel de Josefina, una mujer tímida que se expresa mucho mejor en un cuadrilátero de lucha libre, volvió a poner el tema sobre la mesa con la aparición en la portada de Marie Claire. Allí habló, además de sobre su personaje, del". Rodríguez agregó en su video de YouTube que la discusión sobre la gordofobia en México debe ampliarse y continuar. "A todas las personas que me han escrito y me dicen que se sienten representades y que de alguna manera les toca porque les ayuda a moverse del lugar en donde están y les hace cuestionarse si su cuerpo es valioso o no, aquí está, esto es para todos nosotres, ahí vamos abriendo puertas". Y concluye: "La representación es importante y está sucediendo".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.