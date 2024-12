Cortesía de Susannah Morgan Susannah Morgan se despertó de la cirugía con una parálisis temporal en el rostro.

Cuando Susannah Morgan se enteró de que una operación para extirparle un tumor benigno en el cuello podría dejarla con una sonrisa torcida, estaba "frenética".

A la mujer de 45 años de Edimburgo, en Escocia, le aconsejaron que se lo extirpara en caso de que se volviera canceroso.

Pero le advirtieron que la cirugía también le dejaría una hundidura en el cuello y posible parálisis.

Desesperada por evitar quedar desfigurada permanentemente, investigó alternativas.

Descubrió una nueva técnica que utiliza un holograma, y que quizás podía salvar su sonrisa.

El mes pasado, esta madre de una niña, se convirtió en la primera persona en someterse a esta operación pionera en Escocia.

Un bulto

Cortesía de Susannah Morgan Susannah Morgan, con su hija de 5 años, después de su operación pionera

Susannah fue al doctor por primera vez a fines de noviembre de 2022, tras encontrar un bulto debajo su oreja.

El médico que la revisó pensó que se trataba simplemente de un cálculo salival y le dijo que comiera dulces ácidos para estimular la producción de jugos salivales.

"Es algo tan raro que algunos médicos de cabecera no lo conocen. Me sacaron sangre y todo salió bien, así que simplemente lo descartaron.

"No le di mucha importancia".

Pero luego el bulto comenzó a crecer, y cuando vio que sobresalía de su cuello hasta alcanzar 3,5 cms., volvió a hacerse una revisión médica, un año después.

"Me sorprendí mucho cuando me dijeron que era un tumor. Me sentí aliviada al saber que era benigno, pero me dijeron que si no lo extraían podría volverse canceroso".

Cortesía de Susannah Morgan El holograma: la sección azul es el tumor con el nervio facial amarillo que lo atraviesa.

"Algunas personas deciden no operarse porque es realmente aterrador operarse el nervio facial pues implica mucho riesgo".

El problema era que, para extirpar el adenoma pleomórfico, los cirujanos tenían que cortar su glándula salival más grande, que contiene el nervio facial.

Pero la nueva técnica de holograma da la facultad de localizar con exactitud la ubicación del nervio facial, lo que reduce las posibilidades de que se corte.

También les permite a los cirujanos abrir la glándula salival, en lugar de extirparla.

"Es una tecnología pionera que posibilita un enfoque mínimamente invasivo para la cirugía de tumores que pueden ser muy desfigurantes, y anticipa la posibilidad de una cirugía con un perfil de efectos secundarios más bajo como resultado", señaló el cirujano de Susannah, Ian Nixon.

"Con una operación tradicional se levanta la piel y hay que tener cuidado de no dañar el nervio porque sabes que debe estar cerca.

"Pero si sabes dónde está antes de empezar, puedes tener mucha más confianza y ser más específico.

"Esa es la ventaja de esta tecnología pionera y la hace aún más segura".

Felices

Cortesía de Susannah Morgan Iain Nixon, quien realizó la cirugía, espera que esta técnica pionera se convierta en una práctica común en el futuro

Susannah pagó para que le hicieran una resonancia magnética de alta tecnología en Londres que produjo un holograma.

Eso fue lo que usó el Dr. Nixon, cuando realizó la operación el mes pasado.

Cuando se despertó de la cirugía, la sonrisa de Susannah estaba torcida, pero los médicos le explicaron que eso era temporal.

"Lloré cuando vi mi sonrisa entrecerrada justo después de la cirugía, así que pensar que podría haber sido permanente si Iain no hubiera usado esta técnica pionera es inimaginable", comentó.

"Tuvo que levantar el nervio facial, que es como un fino espagueti, para llegar al tumor y como tuvo que manipularlo con tanta fuerza que se lastimó y eso lo debilitó temporalmente".

Pero si se hubiera cortado por accidente durante la operación, habría tenido una parálisis permanente en la cara.

La nueva técnica del holograma hizo menos probable que ese accidente ocurriera.

"Iain me salvó la sonrisa. Le estoy muy agradecida", le dijo Susannah a la BBC.

"¡Me siento en la cima del mundo!", exclamó.

"Es muy emocionante y creo que se convertirá en un procedimiento estándar en el futuro", agregó su doctor.

