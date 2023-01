Metro CDMX: qué se sabe del choque de trenes en la capital de México que dejó al menos 1 muerto y casi 60 lesionados

Getty Images

El choque de dos trenes del metro de Ciudad de México dejó al menos un muerto y 57 lesionados, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.El incidente ocurrió la mañana de este sábado en un túnel de la Línea 3, entre las estaciones de Potrero y La Raza. Se producto por el "alcance entre dos trenes que se tradujo en un choque", dijo Sheinbaum.Una pasajera, identificada solo por su nombre, Yaretzi, murió producto del impacto. Otras cuatro personas quedaron prensadas en los vagones afectados, entre ellas el conductor del tren que avanzaba, pero pudieron ser rescatadas con vida y trasladadas a hospitales."Vengo de estar con sus padres (de Yaretzi) y se les está dando todo el apoyo necesario", dijo Sheinbaum."Nuestra prioridad son las víctimas y se va a hacer justicia. Hay una investigación de la Fiscalía General de Justicia y los peritos. Se va a llegar hasta las últimas consecuencias", indicó la alcaldesa en una conferencia de prensa.Al menos tres casos de choques de treneshan ocurrido en el metro de Ciudad de México en los últimos años. Además, el colapso de un tramo elevado con deficiencias de construcción dejó 27 muertos en 2021.

¿Qué se sabe del incidente?

Reuters El incidente se dio en uno de los extremos del tramo subterráneo de la Línea 3.

Se registró choque de trenes en la línea 3 del metro #CDMX entre potrero y la Raza. El servicio se suspende mientras se atiende a las personas lesionadas y se llevan a cabo tareas de protección civil. Info en proceso… pic.twitter.com/vTdC4PNr6Q— Azucena Uresti (@azucenau) January 7, 2023

El choque de trenes se produjo a las 09:16 hora local (15:16 GMT), según los primeros datos de las investigaciones divulgados por Sheinbaum.Un tren que había partido de la estación Potrero avanzó hacia La Raza, un tramo en el que las vías ingresan a un túnel, pero detuvo su marcha en un punto del trayecto. Las pausas momentáneas entre estacionesen este transporte.Otro tren que había partido en la misma direcciónSegún imágenes difundidas por pasajeros, la cabina del conductor quedó incrustada en la parte posterior del tren que le antecedía.Los pasajeros que no resultaron gravemente heridos tuvieron que ser desalojados a través de las vías. Varios equipos de emergencias, la Guarida Nacional y el Ejército realizaron un gran operativo para rescatar a las personas lesionadas.Varios testigos narraron a la prensa mexicana cómo se dio el fuerte impacto."Habíamos pasado justamente Potrero y ya íbamos hacia La Raza, y en eso se escuchó un golpe horrible y toda la gente salió volando. En eso se fue la luz y empezó a salir mucho humo y la gente empezó a gritar, todos empezaron a correr", relató Mariela Casasola al diario Reforma.

"Fue algo terrible, muy feo. El convoy se paró a medio túnel y sentimos el trancazote (golpe). Yo venía al lado de una banca que divide a otro vagón y toda la lámina se sumió", dijo Edgar Montiel al diario Milenio.El avance de los trenes en el Metro se gestiona a través de un sistema de pilotaje, señales visuales y comunicación. Sin embargo, trabajadores han denunciado en el pasado que los equipos con los que operan están desactualizados o dañados por falta de mantenimiento.Ante un cuestionamiento al respecto, Sheinbaum se limitó a responder en su rueda de prensa que "hay presupuesto".

Un choque más

Getty Images De las personas lesionadas, la mayoría fue dada de alta este mismo sábado, según Sheinbaum.

El incidente ocurrió en una de las líneas más antiguas del metro de la Ciudad de México, el cual fuey transporta a más deEn el pasado ya han ocurrido varias colisiones entre trenes.La primera ocurrió en, cuando el choque de dos unidades en la estación Viaducto de Línea 2 dejó 31 muertos y más de 70 heridos. Es el incidente más fatal ocurrido en el Metro.Años después, en, un tren que avanzaba bajo una fuerte granizada no pudo frenar y se impactó en otro convoy que estaba detenido en la estación Oceanía de la Línea 5. No hubo víctimas con lesiones de gravedad.En, un tren colisionó con otro en la estación Tacubaya de la Línea 1 al ocurrir un deslizamiento sobre las vías, causando la muerte de un policía. Según la Fiscalía General, el accidente se produjo por un error de operación por el que dos trabajadores fueron procesados.El último accidente grave en el sistema ocurrió en, cuando un tramo elevado colapsó por el peso de un tren que pasaba. Murieron 27 personas por el incidente atribuido a fallas de construcción de la infraestructura.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.