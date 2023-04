Menudo: la denuncia de violación de un exmiembro de la banda juvenil que revive el asesinato del matrimonio Menéndez a manos de sus dos hijos

Getty Images

Menudo en 1985, con la integración de Ricky Martin, Charlie Rivera, Roy Rosselló, Robby Rosa y Ray Acevedo.

El exintegrante de Menudo Roy Rosselló afirmó que el ejecutivo discográfico José Menéndez, asesinado por sus dos hijos en 1989, abusó sexualmente de él cuando integraba la icónica banda adolescente."Este es el hombre que me violó. Este es el pedófilo", dijo Rosselló señalando con su dedo una antigua fotografía de Menéndez junto a los miembros de la banda y su creador, Edgardo Díaz.Las imágenes son parte del documental Menendez + Menudo: Boys Betrayed, que se estrena el 2 de mayo en Estados Unidos y del que este martes el canal NBC publicó un avance.Rosselló entró en Menudo en 1983, cuando tenía 13 años, y a finales de ese año el grupo firmó contrato con la compañía discográfica RCA, de la que Menéndez era entonces vicepresidente ejecutivo. "Es hora de que el mundo sepa la verdad", dijo Rosselló, que tiene 51 años.

José Menéndez llevó a Menudo a su época de mayor éxito en EE.UU. En la entrega de los Grammy de 1984 posaron junto a Michael Jackson, la máxima estrella pop del mundo en ese momento.

El puertorriqueño aseguró que la violación ocurrió en la casa de Menéndez en Nueva Jersey cuando tenía 14 años, y que fue llevado por Díaz, también mánager y productor del grupo, a quien en 2014 también acusó de haberlo violado."No he hablado de ello porque todo en esta vida tiene su momento, y ahora estoy espiritualmente listo porque Dios me está dando la fuerza. (...) Edgardo Díaz abusaba sexualmente de nosotros. No puedo hablar por los otros, voy a hablar de mí", dijo el cantante hace nueve años en la televisión brasileña.Rosselló dijo que él entonces tenía 13 años, que ocurrió varias veces y que, incluyéndose a sí mismo, eran "dos o tres" las víctimas de Díaz. "Él me amenazaba de que si yo no lo hacía, él me iba a echar del grupo", expresó.El artista formó parte del quinteto juvenil boricua hasta 1986 cuando cumplió 16 años, edad a la que Díaz cambiaba a los integrantes por otros más jóvenes.Díaz negó en varias oportunidades las acusaciones.

Un rumor en el juicio hace 30 años

Getty Images Erik y Lyle Menéndez ante el juez en marzo de 1994.

En el nuevo documental, uno de los hijos de Menéndez, Lyle, afirma que en algún momento escucharon rumores acerca de que algo había pasado con Menudo.Su hermano Erik agrega: "Mi papá era uno de los hombres que elegía y seleccionaba los nuevos miembros del grupo (...) Recuerdo específicamente que tomó a uno de los niños y se fue. Dijo que quería hablar con él a solas y se fueron al piso de arriba en la casa".Rosselló fue seleccionado antes del acuerdo de Menéndez con la banda y, según relató en 2020 al canal mexicano TV Azteca, no hizo ninguna audición sino que fue escogido directamente por Díaz porque el adulto "estaba enamorado" de él.En esa entrevista también aseguró que otros adultos del entorno del grupo musical abusaron sexualmente de él, pero no quiso dar nombres.Los rumores citados por Lyle Menéndez fueron parte del juicio que enfrentó con su hermano entre 1993 y 1996 por haber disparado a quemarropa y matado a su padre y a su madre el 20 de agosto de 1989 en su casa de Beverly Hills, California.El padre recibió seis disparos con una escopeta que sus hijos habían comprado días antes del ataque; la madre, 10 balazos.Luego del crimen, los hijos le dijeron a la policía que habían encontrado a sus padres asesinados en la casa.El hecho conmocionó a los estadounidenses y los juicios a los que fueron sometidos los hermanos Menéndez cautivaron la atención de todo el país.Durante el proceso hubo dos explicaciones opuestas del motivo del crimen.Los fiscales argumentaron que los jóvenes habían matado a sus exitosos padres para heredar su patrimonio multimillonario.Pero los abogados de la defensa afirmaron que el asesinato fue una venganza por el abuso sexual al que supuestamente los sometía el padre.La abogada Leslie Abramson dijo durante el juicio que conocía la historia del exintegrante de Menudo, pero que creía que no era apropiado citarlo a declarar porque tenía una carrera, según recogió en su momento el periódico neoyorquino Daily News.El argumento del abuso sexual finalmente no se demostró en los tribunales.Ambos fueron condenados a cadena perpetua.