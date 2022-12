Meghan Markle: la indignación en Reino Unido por la repugnante columna del presentador Jeremy Clarkson sobre la esposa de Harry

Getty Images

Jeremy Clarkson es un presentador de la televisión británica.

Conocido por sus comentarios polémicos, que incluso ya han causado protestas diplomáticas en el pasado, el presentador de televisión británico Jeremy Clarkson nuevamente está en el centro de la controversia.Esta vez ha sido por una columna que firmó en el tabloide británico The Sunel pasado viernes en la que hablaba de lo que siente sobre Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry.En ella afirmó que la "odiabaun nivel celular" e incluso más que a una infame asesina en serie británica y dijo, en una referencia a la serie "Juego de Tronos", que le gustaría verla vapuleada en público."Que desfilara desnuda por las calles de todos los pueblos de Gran Bretaña, mientras las multitudes le gritan '¡Vergüenza!' y le arrojan montones de excrementos", escribió Clarkson en su texto.Sus palabras -calificadas por muchos periodistas y comentaristas británicos de "repugnantes"- causaron gran indignación en Reino Unido. Incluso la hija del presentador, la comunicadora Emily Clarkson, expresó su rechazo.El ente regulador de la prensa en Reino Unido, Ipso,había recibido hasta este lunesmás de 12.000 quejas del público. El diario The Sun eliminó la columna de su sitio web, mientras Clarkson emitió lo que ha sido calificado como "un intento de disculpa".

El duque y la duquesa de Sussex han sido críticos con la cobertura que han tenido de la prensa británica.

En 2011, cuando Clarkson trabajaba para la BBC, esta tuvo que emitir una disculpa después de que en el programa Top Gear el presentador dijera que los mexicanos son"perezosos, irresponsables, flatulentos y pasados de peso".Y en 2014 causó una polémica en Argentina por circular por el país en un auto con una matrícula que parecía hacer referencia a la guerra de las Malvinas/Falklands. A lo largo de los años Clarkson ha sido fuertemente por sus comentarios "racistas".

¿Qué dijo sobre Markle?

Netflix En la serie documental "Harry y Meghan", la duquesa de Sussex dice que llegó a temer por su vida.

El rechazo a sus palabras

Los comentarios de Clarkson sobre la duquesa de Sussex se publicaron al día siguiente de que se estrenara en Netflix la segunda parte de la serie documental Harry & Meghan.En ella, la pareja cuentaen especial por el impacto que la cobertura que les hicieron tuvo en su vida y salud mental.asegura en la serie que los "mensajes de odio" en las redes sociales en su contra le hicieron temer por su vida e incluso le hicieron tener pensamientos suicidas.En su columna en The Sun, Jeremy Clarkson escribió: "Por la noche, no puedo dormir mientras me acuesto allí, rechinando los dientes y soñando con el día en que ella [Markle] desfilará desnuda por las calles de todos los pueblos de Gran Bretaña, mientras las multitudes le gritan '¡Qué vergüenza!' y le arrojan montones de excrementos"."Todos los que tienen mi edad piensan de la misma manera", agregó. "Pero lo que me desespera es que la gente más joven, especialmente las chicas, piensan que ella es cool. Piensan que fue una prisionera del Palacio de Buckingham, obligada a hablar solo de bordados y gatitos".En otra parte del texto, Clarkson comparó su odio hacia Markle con el que tiene en contra de"Meghan, sin embargo, es una historia diferente. La odio. No como odio a Nicola Sturgeon o Rose West. La odio a un nivel celular".que, junto con su esposo Fred, mató a al menos a 12 niñas durante 20 años en Reino Unido en las décadas de 1970 y 1980.Luego de las numerosas críticas recibidas durante el fin de semana, Clarkson publicó en Twitter un mensaje en el que calificó de "torpe" su referencia a la escena de "Juego de Tronos", la cual, dijo, "cayó mal en mucha gente"."Estoy horrorizado de haber causado tanto daño y seré más cuidadoso en el futuro", añadió.

Ipso le dijo a la BBC que las quejas -que casi se igualan a las recibidas en todo 2021 (14.355) contra todos los medios- estaban siendo evaluadas de acuerdo con su procedimiento estándar.El domingo, la propia hija de Clarkson dijo: "Quiero dejar muy claro que me opongo a todo lo que mi padre escribiósobre Meghan Markle"."Mis puntos de vista son y siempre han sido claros en lo que respecta a la misoginia, el acoso y el tratamiento de las mujeres por parte de los medios", escribió Emily Clarkson, quien es una reconocida presentadora de podcast en Reino Unido.

Emily Clarkson expresó su rechazo ante las palabras de su padre sobre Markle.

La primera ministra de Escocia le dijo a la BBC que sentía "lástima" por el presentador."No puedo imaginar lo que debe ser estar tan consumido y distorsionado por el odio contra otras personas, y, en su caso parece, contra las mujeres en particular, que terminas escribiendo un insulto vil y tóxico", dijo Nicola Sturgeon."La libertad de expresión es realmente importante y uno de los valores que todos apreciamos. Pero todos nosotros, al ejercer esos importantes derechos, tenemos que comportarnos con un grado de responsabilidad".

