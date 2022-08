México: la ola de violencia que llevó al gobierno a desplegar el ejército en Tijuana y otras ciudades

EPA

El ejército y la Guardia Nacional patrullan en Tijuana.

El estado de Baja California, México, fue golpeado por una ola de incendios provocados, que causó la quema de casi 30 vehículos y el bloqueo de carreteras el viernes por la noche.Los incendios ocurrieron después de una semana de violencia y tiroteos en otros estados mexicanos.El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha culpado del caos al poderoso cartel de la droga Jalisco Nueva Generación.Las autoridades han sugerido que varios carteles están involucrados en una lucha por el poder y al menos 17 personas han sido arrestadas en los disturbios más recientes, informaron los medios locales.

Tijuana seguirá "abierta"

Reuters Unos 350 soldados adicionales fueron enviados a Tijuana el sábado.

El sábado, pocas personas se aventuraron a salir a las calles de Tijuana, con las tiendas cerradas y las clases universitarias canceladas. Muchos servicios de autobús también dejaron de funcionar.La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, instó a las bandas de narcotraficantes a."Hoy les estamos diciendo a los grupos del crimen organizado que están cometiendo estos delitos que Tijuana se va a quedar abierta y va a cuidar a sus ciudadanos", dijo en un video."También les pedimos que salden sus deudas con los que no pagaron lo que deben, no con las familias y ciudadanos trabajadores".Unos 350 soldados adicionales fueron enviados a Tijuana el sábado, y Caballero dijo que se desplegaron alrededor deLa gobernadora del estado, Marina del Pilar, se comprometió a "aplicar toda la fuerza de nuestro Gobierno para que haya paz y encontremos a los responsables de estos ataques".El consulado de Estados Unidos dijo en un comunicado que "está al tanto de los informes de, bloqueos de carreteras y fuerte actividad policial" en varias ciudades de la región e instó a sus empleados a refugiarse.Tijuana se encuentra en la frontera con Estados Unidos y la zona alrededor de la ciudad es una.Si bien ha estado controlado durante mucho tiempo por el cartel de los Arellano Félix, se cree que se ha convertido en un campo de batalla entre varias otras pandillas.A principios de esta semana, sicarios del cartel de la droga quemaron vehículos y negocios en los estados occidentales de Jalisco y Guanajuato, luego de que las autoridades intentaran detener a un líder del cartel de Jalisco.Un motín de pandillas en una prisión en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez se extendió rápidamente a las calles, y murieron 11 personas el jueves.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.