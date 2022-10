México: Asesinan a un alcalde y a 17 personas más en un doble tiroteo en el estado Guerrero

Gobierno de San Miguel Totolapan

El partido al que pertenecía el alcalde Conrado Mendoza Almeda ha condenado su asesinato "cobarde".

El presidente municipal de San Miguel Totolapan, en el estado Guerrero, en México, fue asesinado este miércoles durante un doble tiroteo.Junto Conrado Mendoza Almeda también fueron asesinados Juan Mendoza Acosta, expresidente municipal de San Miguel Totolapan y padre de Conrado Mendoza, varios agentes de policía y funcionarios y trabajadores del ayuntamiento.San Miguel Totolapan se encuentra en el corazón de una región conocida como Tierra Caliente, una región violenta del oeste de México controlada por los cárteles de la droga.Hubo dos ataques, apuntó la Fsicalía General del Estado. El primero contra el ayuntamiento y el segundo en un lugar cercano donde, en el momento, se desarrollaba una reunión encabezada por Mendoza Almeda. Se cree que el grupo armado está ligado a la organización criminal Los Tequileros, que minutos después del hecho difundió un video en redes sociales en el que anunció su regreso a esa región de producción y trasiego de droga, que se disputa con La Familia Michoacana, grupo delincuencial del vecino estado de Michoacán, cuenta la agencia EFE. Sin embargo las autoridades no han confirmado quién pudo haber estado detrás del ataque. Los Tequileros asoló Guerrero entre 2015 y 2017 -y era conocido por amenazar a alcaldes de la región- hasta que su líder Raybel Jacobo de Almonte, conocido como El Tequilero por su afición a esa bebida, fue asesinado en 2018.

Un asesinato "cobarde"

EPA La fachada del ayuntamiento de San Miguel Totolapan, en México, agujereada por armas de calibre grueso.

La gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, lamentó el asesinato del alcalde, condenó los hechos y aseguró que no habrá impunidad.El partido de Mendoza, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) conedó el "cobarde" asesinato y pidió justicia. De acuerdo con el parte de la Fiscalía, de las 18 personas asesinadas en el lugar fueron identificadas 10. Entre ellas, también está el director de Seguridad Publica del municipio, Freddy Martínez Suazo; el consejero del presidente, Roberto Mata Marcial; el administrador de la jurisdicción sanitaria 01 de Tlapehuala, Génesis Araujo Marcos, así como dos agentes de seguridad del edil.Se informó que tres personas heridas fueron trasladadas vía aérea para su atención.Como informa el correspondal de la BBC en México, Will Grant, incluso para los estándares violentos del estado de Guerrero, este fue un ataque impactante.Varios grupos luchan por el control de las lucrativas rutas de la droga hacia el norte a lo largo del corredor del Pacífico, agrega Grant.Según los informes, una carretera en el estado de Guerrero, donde se encuentra San Miguel Totolapan, fue bloqueada brevemente por vehículos grandes para impedir que las fuerzas de seguridad ingresaran a la ciudad.A su vez, el gobierno estatal informó que la zona está resguardada para brindar seguridad a la población y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó unidades terrestres y aéreas para ubicar y detener a los responsables del ataque.Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inició en diciembre de 2018, han sido asesinados en México 60 ediles, entre alcaldes, regidores y síndicos, según la consultora Etellekt, referente de la violencia política.