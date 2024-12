Your browser doesn’t support HTML5 audio

04/12/2024 · 07:44 AM

BBC "Se acabó… está bien", dice Stone, explicando que hasta ahora no se había dado cuenta del todo de que había superado los desafíos a los que se había enfrentado.

Cuando le pregunto a Sharon Stone qué le diría a su yo más joven acerca de la resiliencia, su reacción nos sorprende a ambas.

Ya hemos hablado de política, pintura y Hollywood, cuando de repente se pone la mano sobre los ojos, hace una pausa larga y se pone a llorar.

El mensaje sería "lo vas a lograr", dice la actriz de Hollywood de 66 años.

La actriz, humanitaria, autora, productora y, más recientemente, pintora, relata los momentos en que una hemorragia cerebral casi acabó con su vida hace 23 años.

"No lo sabes, pero lo vas a lograr", repite. "Me lo tatuaría en el interior de los párpados".

BBC

"Me hubiera gustado saberlo tantas veces", dice.

"Cuando estaba en el suelo y no podía conseguir una ambulancia", continúa. "Cuando volví a casa [del hospital] y leí en la revista People que tendríamos que esperar hasta 30 días para saber si iba a vivir o morir".

Se le había roto una arteria, lo que le provocó una hemorragia cerebral y un derrame cerebral. Dice que le dieron un 1% de posibilidades de sobrevivir y tuvo que volver a aprender cosas básicas como caminar y hablar.

Stone continúa enumerando los desafíos que ha enfrentado desde entonces, incluidos problemas financieros y una batalla que sostiene con su exmarido Phil Bronstein por la custodia de su hijo adoptivo Roa.

La actriz explica que no había sido sino hasta mi pregunta que pudo reconocer que había superado todo. "Ha pasado tanto tiempo y todo salió OK… se acabó… todos llegamos a la orilla", dice.

BBC El Secretario General de la ONU, António Guterres, le entregó a Stone su premio Ciudadana Global del Año.

La resiliencia es el tema de la temporada de este año de las 100 mujeres del Servicio Mundial de la BBC y ella sonríe radiante cuando le digo que está en nuestra lista de mujeres inspiradoras e influyentes.

Stone alcanzó el estrellato gracias a su actuación en el thriller erótico de 1992 Bajos Instintos. Esto la convirtió en un símbolo sexual y ella se ha referido a cómo la encasillaron como resultado.

Pero usó su fama para recaudar grandes sumas de dinero para causas filantrópicas, incluida la investigación sobre el VIH y el sida.

“Estoy muy orgullosa de haber tomado esta idea que se inventó en esta película –que yo era realmente sexy– y haberla utilizado para luchar contra una enfermedad en la que se castigaba a la gente por su sexualidad, porque yo estaba siendo castigada por la mía”, afirma.

El trabajo de Stone sobre el VIH y el sida le valió en 2013 el Premio de la Cumbre Nobel de la Paz, un galardón que otorgan los receptores del Premios Nobel de la Paz y que reconoce a figuras de la cultura y el entretenimiento que han contribuido a la justicia social y la paz.

El año pasado, Stone fue distinguida como Ciudadana Global del Año por la Asociación de Corresponsales de Naciones Unidas.

Getty Images Stone recibió el premio Stella della Mole por su trayectoria cinematográfica.

Después de Bajos Instintos, Stone ganó un Globo de Oro y recibió una nominación al Oscar a mejor actriz por la película Casino de Martin Scorsese de 1995.

La estoy entrevistando en Turín, Italia, después de que el Museo de Cine de la ciudad la honrara con un premio Stella della Mole por su trayectoria cinematográfica.

Además de su trabajo benéfico, Stone también ha hablado abiertamente sobre política, incluida su oposición al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Publicó una foto de sí misma con una camiseta de "Señora Presidenta" el día de las elecciones en apoyo de Kamala Harris.

"Veo el mundo un poco diferente a gran parte de mi país. Eso no significa que no sea patriota", dice.

Pero añade: "Respetaré el cargo de presidente… porque eso es lo que hace una democracia".

Ahora, sin embargo, ha comenzado un nuevo capítulo como pintora exitosa, exhibiendo y vendiendo su arte en todo el mundo.

Su nuevo enfoque en la pintura comenzó durante la pandemia. Trabaja en un estudio junto a su casa en Los Ángeles.

Sus obras son atrevidas e impresionistas y, en sus propias palabras, “muy grandes”. Esto, explica, se debe en parte a que se inspiró en una tía que pintaba murales en las paredes de su casa, y en parte a que no puede ver lo suficientemente bien como para pintar en pequeño.

Dice que no imagina cómo será la creación final mientras pinta. “Estoy muy inmersa en ella”, dice. “Es muy envolvente. Es simplemente maravilloso”.

Eva Oertwig, cortesía de News Travels Fast Las pinturas de Stone se exhibieron en una exposición en la Galerie Deschler de Berlín a principios de este año.

También hablamos de las citas online, porque sí, la superestrella e icono de Hollywood Sharon Stone ha estado usando aplicaciones de citas, como tantas otras personas que intentan encontrar el amor. Incluso la bloquearon temporalmente de Bumble después de que otros usuarios pensaran que su perfil era falso.

Pero los sitios web "no te dan aquello que es lo que realmente requiere una cita, que es la química", dice. "Eso lo tienes que descubrir por ti misma como un cerdo buscando trufas", añade, riendo, "no se puede oler a través de las páginas web".

Stone dice que la hemorragia cerebral la dejó "una persona muy diferente", cambiando incluso los alimentos que disfrutaba y a los que era alérgica.

"La gente que conocía cambió, las cosas que recordaba y las que no recordaba… Algunas de ellas nunca volvieron".

Getty Images Vista aquí en una Gala de Cine Contra el SIDA en 2014, Stone ha hecho campaña contra el VIH y el SIDA desde los años 90.

La industria cinematográfica también ha cambiado. En el pasado, dice Stone, “las mujeres representaban la fantasía de los hombres”, quienes, señala, escribieron, dirigieron, produjeron, editaron y distribuyeron las películas.

Dice que no estaba convencida por las acciones de algunos de los personajes que interpretó. Pero ahora, dice: “Creo que estamos llegando a un punto en el que las mujeres simplemente representan cómo las mujeres se comportarían realmente en esas circunstancias”.

Le pregunto a Stone qué significa para ella la resiliencia.

“Podemos elegir quejarnos y gemir o podemos elegir la alegría; creo que hay que seguir eligiendo la alegría”, dice. “Permanecer presente. Te caíste. Levántate. Alguien te empujó al suelo. Ahora quieren ayudarte a levantarte. Déjalos”.

Pero esto, dice, es “un trabajo realmente duro”. Aboga por las técnicas de respiración “porque tienes que respirar cuando preferirías golpear a alguien en la cara”.

“Tienes que conocerte a ti mismo y comportarte en consecuencia. Y creo que eso produce alegría”, añade.

Cuando la entrevista llega a su fin, el equipo retoca su maquillaje. Bebe un poco de agua. Luego se levanta, me abraza y me agradece por mi pregunta sobre su yo más joven, que dice que fue "realmente conmovedora". Luego me abraza nuevamente y se va.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.