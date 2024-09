Your browser doesn’t support HTML5 audio

Getty Images La atleta española Elena Congost, tras ingresar a la línea de meta con su guía Mia Carol.

Situación insólita en la jornada final de los Juegos Paralímpicos París 2024.

La atleta española Elena Congost fue descalificada tras lograr el bronce en maratón por soltar por unos segundos la cuerda que lo unía con su guía, Mia Carol, y evitar que este se cayera por sufrir fuertes calambres.

"No me han descalificado por hacer trampa, me han descalificado por ser persona y por un instinto que te sale cuando alguien se está cayendo: ayudarlo, aguantarlo", dijo la deportista entre lágrimas tras conocer su descalificación.

El bronce fue finalmente otorgado a la japonesa Misato Michishita, quien llevaba más de tres minutos de desventaja con respecto a Congost.

La decisión del Comité Paralímpico Internacional, si bien se ciñe al reglamento, dejó un sabor agridulce al término de la competición, con varias voces de renombre criticando el desenlace.

Una de ellas, la del jurista belga Jean Louis-Dupont, experto en Derecho Europeo e involucrado en importantes casos jurídicos de deporte, quien calificó los hechos como una "estupidez reglamentaria que merece sin duda la medalla de oro a la injusticia", según recoge la agencia de noticias EFE.

El Comité Paralímpico Español (CPE), por su parte, felicitó a Congost y a su guía, diciendo que las 40 medallas logradas por los atletas españoles "deberían haber sido 41" y afirmó que pese a la descalificación, estudiarán la concesión de una beca.

Congost sufre discapacidad visual y regresaba a unos Juegos Paralímpicos desde Río de Janeiro 2016, tras un parón por maternidad donde tuvo cuatro hijos.

"Injusto y surrealista"

El primer lugar de la carrera lo ocupó la marroquí Ezzhara El Idrissi, quien llegó a los 42 kilómetros de la meta en 2 horas, 48 minutos y 36 segundos, récord del mundo, por delante de su compatriota Meryem En-Nourhi, que llegó 9 minutos y 42 segundos después.

Congost terminó en 3:00:48 horas. En los últimos metros, Congost soltó brevemente su cuerda para evitar que su guía se cayera en un "acto reflejo", según explicó.

Más tarde entraron juntos a la meta.

Getty Images Congost y su guía celebraron haber llegado terceros, pero luego fueron descalificados.

"Estoy destrozada porque tenía la medalla. También súper orgullosa de todo lo que he hecho, aunque al final me descalifican porque a diez metros de meta dejo ir la cuerda un segundo porque una persona a mi lado se va de morros (de cara) al suelo y vuelvo a coger la cuerda y entramos a meta", declaró la atleta al conocer la descalificación.

"La siguiente atleta viene a tres minutos de mí, o sea, que ha sido un acto reflejo de cualquier humano, el de aguantar a una persona que a tu lado se está cayendo", añadió Congost.

"Me parece injusto y surrealista", resumió.

¿Qué dice el reglamento?

Las reglas de los Paralímpicos son claras al respecto.

"El atleta y su corredor guía acompañante deben mantener la cuerda de sujeción desde el comienzo de la carrera hasta el final de la carrera", dice el reglamento.

"No debe permitirse soltarse hasta que el atleta y su corredor guía acompañante hayan alcanzado ambos el plano vertical del borde más cercano a la línea de meta y finalizada la carrera, excepto durante el proceso de intercambio de corredores guías", continúa.

Getty Images Congost cuenta con una amplia trayectoria deportiva, habiendo conseguido medallas en eventos como los Paralímpicos Londres 2012.

"Si un atleta y/o el corredor guía no cumple con ninguna de estas (reglas), la pareja (atleta y corredor guía) serán descalificados", concluye.

Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, dijo ante medios tras su regreso a España desde París que reclamarán al Comité Paralímpico Internacional.

"Les demostraremos que humanamente es un gesto que deja una huella importante al mundo del deporte y sobre todo, un legado a los niños para que en el futuro sean más deportivos", declaró.

