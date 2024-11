Your browser doesn’t support HTML5 audio

20/11/2024 · 10:24 AM

Getty Images Más allá de la rivalidad deportiva, Federer se ha declarado amigo y "seguidor eterno" de Nadal.

Rafael Nadal ha dicho adiós a las competiciones profesionales de tenis.

El español, quien a lo largo de dos décadas ganó 22 títulos de Grand Slam y dos medallas olímpicas, se despidió de los torneos este martes al jugar los cuartos de final de la Copa Davis en Málaga, España.

La expectativa ante el último duelo del campeón fue elevada por los mensajes y buenos deseos que rivales y colegas como el serbio Novak Djokovic, el escocés Andy Murray y la estadounidense Serena Williams le enviaron.

Sin embargo, un gesto en particular generó revuelo en las redes sociales y ha provocado titulares alrededor del mundo: la sentida carta que el suizo Roger Federer le dedicó al mallorquín.

Federer y Nadal mantuvieron una dura carrera por ver quién era el mejor tenista del mundo desde el año 2004.

A lo largo de estas dos décadas, ambos se enfrentaron en 40 ocasiones y terminaron forjando una sólida amistad, la cual quedó inmortalizada en el juego en el que participaron como compañeros y no como rivales en 2022, durante la Laver Cup de Londres, con motivo de la despedida del suizo.

Getty Images Pese al resultado adverso, Nadal recibió el cariño de cientos de seguidores quienes presenciaron su último partido.

“¡Vamos, Rafael Nadal!”. Así comienza Federer sus líneas, en las cuales recuerda que el español se impuso sobre él muchas veces, “más de las que yo conseguí vencerte”.

Los registros de la Asociación Profesional de Tenis (ATP, por sus siglas en inglés) certifican lo dicho por el suizo. Nadal le ganó a Federer en 24 ocasiones, mientras que Federer le ganó al mallorquín en 16 oportunidades.

Sin embargo, lejos de un reproche o dejo de amargura, Federer asegura que esas derrotas lo ayudaron a mejorar.

“Me desafiaste de formas que nadie más podría haber logrado. Sobre tierra batida, sentía que entraba en tu territorio, y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás imaginé simplemente para conservar mi lugar”, escribe.

Y acto seguido agrega: “Hiciste que reimaginara mi juego, incluso hasta el punto de cambiar el tamaño de mi raqueta, buscando cualquier pequeña ventaja”.

La prensa española ha recordado el duelo que ambos atletas mantuvieron en Melbourne (Australia) en 2009, donde a Federer se le llegó a decir: “God, its’ killing me (Dios, esto me está matando)”.

Getty Images En 2022, Nadal y Federer jugaron juntos y en el mismo lado, durante la despedida del suizo.

Orgullo de España

Aunque en la carta se define como “seguidor eterno” de Nadal, Federer admite que no siempre fue así.

“Después del Abierto de Australia de 2004, logré llegar al número 1 mundial por primera vez. Pensé que estaba en la cima del mundo. Y lo estaba. Hasta dos meses después, cuando entraste en pista en Miami con tu camiseta roja sin mangas, mostrando esos bíceps, y me derrotaste con claridad”, rememora.

El campeón suizo exalta los logros de Nadal y califica su carrera de “increíble”.

“¡14 títulos de Roland Garros, algo histórico! Hiciste que toda España se enorgullezca y has dado orgullo al todo el mundo del tenis”, le dice a su amigo.

En la misiva, Federer también recordó episodios como el duelo que mantuvieron en Sudáfrica ante 50.000 espectadores, en los cuales reconoció que terminaban tan agotados físicamente que “casi teníamos que sujetarnos el uno al otro durante las ceremonias de premios”.

Getty Images Federer ha calificado a Nadal como "orgullo" de España, debido a sus 22 títulos y dos medallas olímpicas.

“Se cierra el círculo”

La despedida de Nadal de las competiciones profesionales ha terminado siendo bastante agridulce.

El campeón no pudo superar al neerlandés Botic van de Zandschulp en el duelo por el pase a las semifinales de la Copa Davis, celebrada en la ciudad española Málaga.

Sin embargo, el tenista ha restado importancia a esto.

“Perdí mi primer partido en la Davis y pierdo el último. Se cierra el círculo”, ha dicho el atleta, de 38 años, en la rueda de prensa posterior.

“He intentado hacerlo lo mejor posible, estar todo lo positivo que pudiese y con la energía correcta. Pero no ha sido suficiente, él ha sido mejor que yo”, concedió.

El español anunció su retirada hace un año, luego de que una serie de problemas físicos le hayan impedido jugar con regularidad.

Los presentes en el Pabellón Martín Carpena, donde se disputó el duelo, corearon: “¡Gracias, Rafa!”.

“Las gracias las tengo que dar yo… a tanta gente que es difícil empezar”, replicó el atleta desde el centro de la pista.

El tenista no solo ha logrado a lo largo de su carrera 22 títulos de Grand Slam y dos medallas olímpicas, sino que también ha conseguido 92 títulos del ATP Tour, ha disputado cuatro finales de la Copa Davis y ha permanecido durante 209 semanas como número uno del mundo, además de estar 912 semanas consecutivas entre los 10 mejores.

“Sinceramente, han sido 20 años de carrera profesional en los que me han llevado en volandas siempre, en los momentos buenos me ayudan a ganar el siguiente punto y en los malos me empujaban a seguir peleando”, agregó.

Y remató diciendo: “En España y en el mundo, en general, me he sentido un súper afortunado por recibir tanto, tanto cariño”,

