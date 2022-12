Mbappé brilla en la histórica final del Mundial de Qatar: 6 cosas que lo hacen una superestrella

Getty Images

Kylian Mbappé fue nombrado Bota de Oro en el partido de la final del Mundial

Lo de Kylian Mbappé en la final frente a Argentina en Qatar 2022 fue histórico.Fue el autor de un hat-trick que hizo soñar a Francia con un tercer título para sus vitrinas, aunque fuera finalmente la albiceleste la que logró el ansiado trofeo.El jugador del PSG, máxima estrella de su selección, anotó por partida doble desde el punto de penalti.O triple, si incluimos su lanzamiento en la tanda de desempate.Pero el tanto que seguro recordará el público llegó en el minuto 81, cuando el delantero galo enganchó una impecable volea ante la que nada pudo hacer Emi Martínez.Con ocho goles, Mbappé se convirtió en el máximo anotador del Mundial de Qatar y el segundo jugador en anotar un hat-trick en la gran final, tras Geoff Hurst en 1966.Incluso, Mbappé es el primero en anotar cuatro goles en finales mundialistas.

Getty Images

La volea fue imparable.

Todos estos récords hacen que, a pesar de la derrota, el Mundial de Mbappé haya hecho que se consagre como una superestrella.Y son 7 las razones que aportamos para afirmarlo:

1. Es el segundo jugador más caro de la historia

Getty Images Mbappé y Messi se enfrentaron en la final pero son compañeros de equipo en el PSG.

2. Es un ganador en serie

Copa del mundo 2018

Liga de Naciones de la UEFA 2020-21

Cinco títulos de la Ligue 1 (cuatro en el PSG, uno en el Mónaco)

Tres copas de francia

Dos copas de la liga francesa

En la final contra Argentina fue nombrado Bota de Oro.

3. Está acostumbrado a brillar en una Copa del Mundo

4. Rompió récords a una edad temprana

Getty Images Destronó a la leyenda del Arsenal Thierry Henry como el jugador más joven.

6. Una estrella mundial popular y solidaria

BBC

En 2017, el delantero se unió al PSG, inicialmente cedido por el Mónaco, antes de hacer la mudanza permanente un año después porSigue siendo la segunda transferencia más cara de la historia.El único acuerdo que costó más fue el traspaso de 222 millones de euros (US$235 millones) del delantero brasileño Neymar al PSG procedente del Barcelona en 2017.Mbappé ha marcado 190 goles en 237 partidos en el club francés, dondeEn siete años como profesional, Mbappé ha ganado:Individualmente, ha ganado el premio Golden Boy -que se otorga al mejor jugador sub-21 de la máxima categoría europea- en 2017, ha sido nombrado jugador francés del año en dos ocasiones, jugador del año de la Ligue 1 y jugador joven del año en tres ocasiones.También fue considerado ely el máximo goleador de la Ligue 1 en cuatro temporadas.Además ayudó al PSG a llegar aen 2020, aunque el equipo fue derrotado por el Bayern de Múnich.Mbappé tenía solo 19 años cuando desempeñó un papel clave en el camino a la gloria de Francia en el Mundial de Rusia 2018, anotando cuatro goles en el torneo.lo convirtió en el segundo adolescente en anotar en una final de la Copa del Mundo, después de la leyenda brasileña Pelé en 1958.Mbappé es el máximo goleador en Qatar hasta el momento con ocho goles.Además su cuenta total de 12 en las dos Copas del Mundo en las que ha participado significa que ya superó a Diego Maradona, quien anotó 8 para Argentina, y al portugués Cristiano Ronaldo.De hecho, es el jugador más joven en marcar 12 goles en la Copa del Mundo, rompiendo un récord que ostentaba Eusebio, quien marcó 8 para Portugal a la edad de 24 años y 182 días.Mbappé, que nació en las afueras de París y se inició en el equipo local AS Bondy, debutó con el primer equipo del Mónaco en diciembre de 2015.Con 16 años y 347 días, se convirtió en el jugador más joven en la historia del club,en 1994, cuando apareció como suplente en el minuto 88 contra el Caen.Tres meses después, se convirtió en elcon su primer gol absoluto ante el Troyes.Durante la victoria de Francia por 3-1 sobre Polonia, su velocidad máxima se registró en 35,3 km/h. Antes de ese partido, solo seis jugadores habían registradode 2022.En septiembre, la Ligue 1 dijo que eraPara poner eso en contexto, laestableció su récord mundial de 100 m de 9,58 segundos en 2009 con una velocidad promedio de 37,58 km/h. (Aunque su velocidad máxima fue de 44,72 km/h en el tramo de 60-80 m).En octubre, Mbappé encabezó la lista de Forbes de los futbolistas con mayores ingresos, la primera vez que alguien que no sea Messi o Ronaldo ha sido el número uno en nueve años.Se estima que ganaráMbappé también es popular en las redes sociales. Tiene al alrededor deTambién fue nombrado junto a Ronaldo, Messi y Neymar como uno de los futbolistas más influyentes en Instagram por jugar en la Copa del Mundo de 2022.Su icónica celebración de brazos cruzados y deslizamiento de rodillas apareció en el juego Fifa 21 y fue el atleta más joven en aparecer solo en la carátula del juego.Después de ganar la Copa del Mundo hace cuatro años, Mbappe anunció que había donado la totalidad de su salario deRecuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.