Más de 100 heridos en enfrentamientos en Jerusalén en una jornada en la que coinciden las 3 fiestas religiosas de judíos, crisitianos y musulmanes

EPA

Más de 100 palestinos resultados heridos en enfrentamientos con la policía israelí.

Más de 100 palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía israelí en el recinto de la mezquita de al Aqsa en Jerusalén. Todo en medio de las festividades de las 3 grandes religiones, que este año coinciden en el calendario.La última vez que se dieron al mismo tiempo el Ramadán para los musulmanes, la Pascua para los judíos y la Semana Santa para los cristianos fue hace tres décadas.Esta semana, decenas de miles de fieles israelíes y palestinos, así como peregrinos extranjeros, sehan congregado en la Ciudad Vieja de Jerusalén.Pero también han aumentado las tensiones en torno a los lugares sagrados en disputa. Hay visiblemente muchos más policías israelíes en el Jerusalén Este ocupado y están en alerta máxima después de una serie de ataques que han sido los más mortíferos en Israel en años.

EPA

Un adolescente palestino murió en un enfrentamiento con soldados israelíes.

En los últimos enfrentamientos de este viernes, la policía israelí dijo que los agentes entraron en el sitio después de ser atacados con fuegos artificiales, piedras y otros objetos. También aseguran que tres agentes israelíes resultaron heridos. El lugar donde han ocurrido los hechos es un punto importante para musulmanes y judíos, quienes lo conocen como el Monte del Templo, y está en el centro de reclamos históricos contrapuestos.

Escalada de enfrentamientos

Reuters Tres de las víctimas israelíes durante los tiroteos de la semana pasada en Tel Aviv fueron enterradas el pasado sábado.

Reuters Para los judíos, el Muro de las Lamentaciones es un lugar sagrado al que acudir durante la Pascua.

Celebraciones religiosas opacadas

Reuters La mezquita de al-Aqsa es uno de los principales lugares sagrados del Islam y es un punto de encuentro en el Ramadán.

Un lugar, tres religiones

Reuters La iglesia del Santo Sepulcro contiene la cripta donde los cristianos creen que Jesús fue enterrado.

Según la policía israelí, decenas de palestinos, algunos con banderas del grupo militante palestino Hamas, marcharon hacia el complejo alrededor de las 04:00 (01:00 GMT) y luego comenzaron a arrojar piedras y fuegos artificiales.La policía dijopara dispersar a quienes habían comenzado a arrojar piedras hacia el Muro de los Lamentos, debajo del recinto, donde se encontraban los fieles judíos.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel tuiteó un video que muestra a palestinos enmascarados dentro de la mezquita al Aqsa arrojando objetos con el sonido de una explosión seguida de una lluvia de chispas. Por su parte, ely dijo que lo consideraba "plena y directamente responsable de este crimen y sus consecuencias".En las últimas semanas, ha habidoEstas incluso involucraron al rey Abdullah de Jordania, cuya familia gobernante ha sido el custodio de los lugares sagrados islámicos y cristianos en Jerusalén durante casi 100 años. Sin embargo,Dos fueron realizados por ciudadanos árabes israelíes y estaban vinculados al grupo Estado Islámico (EI). Los otros dos fueron tiroteos por pistoleros palestinos del área de Yenín en la Cisjordania ocupada. Todas sus acciones mortales fueron elogiadas por Hamas y otros grupos militantes.Por su parte,en Cisjordania, lo que ha provocado graves enfrentamientosincluidos los atacantes y los que supuestamente planeaban ataques,En Yenín, que ha sido el foco principal de las acciones de los soldados israelíes, crece la ira. En la última incursión en la zona, un palestino de 17 años fue herido y, finalmente, murió el viernes, dijo el Ministerio de Salud palestino.Para muchos palestinos e israelíes, como tantas veces en el pasado,"No tengo miedo de decirlo públicamente: 'No queremos otra guerra'", dice Nevin Saleh, mientras observa con nerviosismo los acontecimientos en Gaza.La madre de cuatro hijos describe cómo ella y su familia acaban de reconstruir su casa después de que fuera"Decoramos la casa para dar la bienvenida al Ramadán", explica. "Todos los días, mis hijas preguntan si vamos a celebrar Eid al-Fitr (el festival que marca el final del mes sagrado). El año pasado, les compré ropa nueva, pero, desafortunadamente, nunca pudieron usarla".Esta semana, un, y agregó que la situación era "complicada".Dijo que las, como permitir que los palestinos con permisos ingresen a Jerusalén para rezar, con las operaciones antiterroristas.Los enfrentamientos de este viernes se producen después de que grupos militantes en Gaza llamaran a "cientos de miles" de palestinos a reunirse en el complejo el viernes "para proteger nuestra nación y nuestra mezquita".tras semanas de disturbios en la ciudad, lo que desencadenó una devastadora guerra de 11 días con Israel.La Ciudad Vieja de Jerusalén aglutina. Semana Santa, Pascua y Ramadán son las festividades clave para las tres religiones y, para muchos creyentes, es el momento perfecto para acudir a estos lugares."Para nosotros,Es un momento espiritual y siempre lo espero con ansias", dijo Ziad a la BBC antes de que se produjeran los enfrentamientos. "Pero este año, no traeré a mis nietos para que se sienten en el complejo", confiesa el empleado, que se apega al ayuno diario requerido durante el Ramadán desde el amanecer hasta el anochecer. "Tengo un poco de miedo".Una operadora turística cristiana de Jerusalén Este, Dalia Habash, dice que, a pesar de las dificultades y los controles policiales, siempre trata de ir a la Ciudad Vieja. "Para un cristiano palestino,sino también es estar rodeado de otros cristianos y palestinos que celebran juntos", comenta.Para los judíos, estar en el Muro de los Lamentos"Es un lugar espiritual. Creo que si vengo aquí, mis oraciones serán respondidas", dice Keren Troyner, quien ahora vive en Canadá, pero nació en Israel. "La situación de la seguridad no está en primer plano en mi mente", continúa Keren.