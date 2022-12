Marruecos da la sorpresa: se clasifica a octavos de final como líder de grupo y Bélgica queda eliminada

Getty Images

Marruecos ha protagonizado una de las grandes sorpresas en el Mundial de Qatar 2022.La selección africana logró la clasificación a los octavos de final de un Mundialcomo líder del Grupo F tras derrotar este jueves a Canadá por 2-1.Es la primera vez desde 1986 que los Leones pasan dela fase de grupos en una Copa del Mundo.El duelo se disputaba al mismo tiempo que el Croacia-Bélgica, con los belgas peleando por la clasificación con los marroquíes.Pero los Diablos Rojos empataron 0-0 contra los croatas y con ello se consumó otra sorpresa: la selección número 2 del ranking de la FIFA quedó eliminada.

Dos goles para recordar

Una gris Bélgica se va

En el duelo de Canadá contra Marruecos, los norteamericanos le dieron un regalo al rival en el minuto 4.El portero Milan Borjan salió del área grande para intentar despejar un balón, pero entregó la pelota al marroquí, quien solo tuvo que elevar el balón para anotar ante una portería vacía.Las ilusiones de Marruecos siguieron en lo alto con un golazo al minuto 23:se lanzó a toda velocidad por la izquierda y con un contundente disparo superó a Borjan.Luego vino un gol en contra: el canadiensecondujo la pelota por la izquierda y tras lanzar un centro, el defensadesvió la pelota hacia su propio arco.Canadá estuvo muy cerca del empate en el 70', con un cabezazo que pegó en el travesaño y luego un contrarremate se fue desviado.Las gradas del Estadio Al Thumama rugían por los Leones que estaban haciendo historia.En el otro partido jugado en simultaneo, Bélgica no mostró el fútbol necesario para clasificarse a octavos de final.A pesar de controlar el balón a lo largo de los 90 minutos, solo pudo rematar al arco en contadas ocasiones. Lo más cerca que estuvieron fue con un remate deque se estrelló en el poste al minuto 59.Con la necesidad de un solo gol, los Diablos Rojos se dedicaron a lanzar centros que no generaron mucho peligro al arquero croata.Al filo de los 90 minutos,frente al arco.Una última en el área chica fue salvada milagrosamente por el defensa Josko Gvardiol antes de que Lukako pudiera rematar.La selección clasificada por la FIFA como la segunda mejor del mundo quedó fuera de Qatar 2022.