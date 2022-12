María Marta García Belsunce: 3 incógnitas que rodean el crimen que lleva 20 años sin resolverse en Argentina

Gentileza Netflix

María Marta García Belsunce fue asesinada en 2002. Aún se desconoce quién la mató ni por qué.

En 2002, una mujer de una familia de clase alta argentina fue encontrada muerta en su bañera, rodeada de un charco de sangre. El esposo, Carlos Carrascosa, y la familia de la víctima dijeron que tuvo un accidente doméstico. Pero una autopsia realizada unas semanas después de su muerte mostró una historia diferente.La socióloga María Marta García Belsunce había sido asesinada de cinco disparos en la cabeza el 27 de octubre de 2002en su casa del barrio Carmel, en Pilar, en el norte de la provincia de Buenos Aires. La historia envuelve documentos falsificados, encubrimiento de la familia, cuestionamientos a la justicia, una gran cobertura de los medios de comunicación y un desconcierto y conmoción del público, en un momento en que el país vivía una de las crisis económico-sociales más graves de su historia.Poco más de 20 años después, aun no se conoce el autor del crimen, ni por qué fue asesinada, entre otros detalles.

Gentileza Netflix

María Marta García Belsunce era socióloga y tenía 50 años cuando fue asesinada.

En 2020, el suceso volvió a ganar la atención del público por el documental de Netflix "Carmel: ¿quién mató a María Marta?".Este viernes 2 de diciembre se produjo un nuevo giro: la justicia absolvió a Nicolás Pachelo, un vecino de la víctima, y no queda posibilidad de que se impute a otra persona por la prescripción de la causa.El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro absolvió, por mayoría, a Pachelo al encontrarlo inocente del delito de "homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con el uso de arma de fuego, por su comisión criminis causa y agravado por alevosía en concurso real del delito de robo calificado por el uso de armas", en perjuicio de García Belsunce.En este artículo te contamos tres incógnitas que rodean la muerte de María Marta.

1. Cómo la mataron

Gentileza Netflix María Marta García Belsunce fue encontrada muerta en el baño de su casa el 27 de octubre de 2002.

2. Quién la mató

Gentileza Netflix María Marta y Carlos estaban casados desde hacía más de 30 años.

Gentileza Netflix La familia de la víctima terminó fuertemente enfrentada al fiscal de la causa Diego Molina Pico.

3. Por qué fue asesinada

Gentileza Netflix El viudo reiteró en la justicia y en el documental de Netflix que él no mató a su esposa.

María Marta García Belsunce, de 50 años, era una socióloga reconocida miembro de la Fundación Missing Children Argentina, una organización sin fines de lucro que trabaja en contra de la problemática de las desapariciones de niños. El primer resumen de los hechos de esa tarde del 27 de octubre de 2002 es que la mujer fue hallada muerta en la bañera de su casa aparentemente poral golpearse la cabeza con el grifo. Las sospechas sobre rumores de una muerte dudosa hicieron quepidiera una autopsia. El resultado -publicado los primeros días de diciembre de ese año- reveló que García Belsunce teníaCuando se efectuó el informe médico sobre el fallecimiento, no se había dejado constancia de los disparos de bala que presentaba en la cabeza. Incluso se presentó un certificado de defunción que resultó ser falso y que aseguraba que la mujer había muerto por un paro cardiorrespiratorio. Pero cómo fue abordada María Marta García Belsunce esa tarde en su baño es un gran interrogante.La investigación no pudo determinar hasta la fecha cómo fue asesinada ni detalles de quiénes estaban en la casa en el momento del crimen.En enero de 2003, el fiscal Molina Pico pidió la detención deldel hermano, Horacio García Belsuce, y del medio hermano, Juan Carlos Hurtig -también llamado John Hurtig-; del cuñado, Guillermo Bártoli; del marido de la madre de la víctima, Constantino "Dino" Hurtig, y de dos amigos y vecinos de la familia del barrio privado donde vivían, Nora Burgues de Taylor y Sergio Binello. El fiscal los acusaba de borrar huellas en la escena del crimen, detalla el diario La Nación. A partir de entonces, la Justicia comenzó a cerrar el círculo de la sospecha sobre la familia de María Marta García Belsunce. La causa por la muerte y el encubrimiento se elevó a juicio solo contra Carlos Carrascosa, el viudo, que terminó condenado a mediados de 2007 a cinco años y seis meses solo por encubrimiento.El Tribunal Oral N° 6 de San Isidro, en el norte de la provincia de Buenos Aires, consideró que el viudo junto con otras personas alteraron la escena del crimen, realizaron modificaciones en el cuerpo, arrojaron al inodoro una bala encontrada en la sala y consiguieron un certificado de defunción falso. Sin embargo, el mismo tribunal decidió absolver a Carrascosa por el homicidio de su esposa. El hombre estuvo en prisión poco más de un mes y salió bajo el pago de una fianza.Pero en 2009 sucedió algo inesperado. La Cámara de Casación penal de la provincia de Buenos Aires, un tribunal superior al que había condenado al viudo dos años antes, revocó la primera sentencia y condenó a Carrascosa a cadena perpetua por el homicidio de María Marta García Belsunce. El viudo volvió a la cárcel. A mediados de 2011, comenzó. Esta vez, a miembros de la familia, vecinos, médico y a la masajista Beatriz Michelini, por el encubrimiento del crimen. El Tribunal Oral N° 1 de San Isidro condenó en noviembre del mismo año a Horacio García Belsunce, a John Hurtig, a Guillermo Bártoli, a Sergio Binello y el médico Juan Ramón Gauvry Gordon. La masajista fue absuelta. Todos pagaron una fianza y salieron en libertad a las horas. El único que siguió en prisión fue el viudo. En 2016, tras pasar 5 años encerrado,por la Cámara de Casación de Buenos Aires, luego de una orden de revisión de la Corte Suprema de la Nación.El resto de los imputados en el caso también lograron la absolución con el tiempo. En 2017, el caso de la muerte de María Marta García Belsunce volvió a dar otro vuelco cuando los nuevos fiscales del caso Andrés Quintana y María Inés Domínguez citaron a declaración indagatoria a Nicolás Pachelo y su exmujer Inés Dávalos, otros vecinos del barrio privado Carmel que la familia de la víctima señalaba desde un principio como sospechosos.Estos investigadores sospechaban que el exvecino estaba dentro del barrio privado al momento del crimen y que la hipótesis que apuntaba hacia él no había sido investigada en el pasado. Básicamente, los fiscales retomaban así la idea de que un grupo de personas ingresó a robar en la casa, que se sorprendieron con la llegada de María Marta García Belsunce -que no debía estar ahí sino jugando al tenis- y que la mujer reconoció a uno o más de los intrusos, razón por la cual fue asesinada.En 2019, el juez de garantías de San Isidro, Eduardo Costa, elevó a juicio oral la causa que tenía a Pachelo como imputado por el homicidio, junto a dos vigilantes de barrio Carmel.Con la absolución de Pachelo,Este es quizás el mayor interrogante sobre el caso. ¿Por qué mataron a María Marta García Belsunce?Entre las hipótesis que barajó la Justicia están; el presuntodel cartel de Juárez que habría asesinado a María Marta porque ella planeaba revelar supuestos negocios ilegales de integrantes de su entorno, y el. Las primeras dos fueron descartadas por la justicia en un largo y enredado proceso que terminó con la familia y el fiscal Molina Pico fuertemente enfrentados. La tercera opción es la que siguió en pie cuando nuevos fiscales retomaron el caso. Pero ¿qué habrían robado los supuestos ladrones?Carrascosa declaró que en la casa faltabaen la que su mujer guardaba dinero de la Asociación Damas del Pilar, de la que María Marta era tesorera. Con la decisión de absolver a Pachelo, ¿se sabrá alguna vez quién, cómo y por qué María Marta García Belsunce fue asesinada?* Este artículo fue publicado originalmente en 2020 a propósito del estreno del documental de Netflix y actualizado con la absolución de Nicolás Pachelo este 2 de diciembre.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarganuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.