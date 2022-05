Madeleine McCann: los momentos clave de su desaparición que hace 15 años estremeció al mundo

BBC

Madeleine McCann tenía 3 años cuando desapareció en 2007.

El 3 de mayo de 2007, las vacaciones de la familia McCann en un balneario del sur de Portugal se transformaron en una pesadilla. Cuando la madre -que estaba cenando junto a su marido y un grupo de amigos en un restaurante a unos metros de la casa- se acercó al departamento para vigilar a sus hijos, descubrió con espanto que la cama donde dormía su hija Madeleine estaba vacía. La desaparición de la pequeña, que entonces tenía 3 años, estremeció al mundo. Lo que siguió fue una búsqueda infructuosa que hasta la fecha no ha hallado a un culpable, y que en el pasado ha incluido como sospechosos a los propios padres de Madeleine -Kate y Gerry- y más recientemente a un preso alemán conocido como Christian Brueckner.A 15 años de su desaparición, hacemos un repaso de los momentos clave de este caso que sigue sin resolverse.

2007

Los padres salen a cenar con un grupo de amigos a un restaurante de tapas cercano. Madeleine y sus hermanos menores gemelos se quedan solos en su villa, a 100 metros de distancia.

Los adultos en el restaurante habían ideado un sistema de rotación para vigilar a todos sus hijos durante la noche.

Cuando llega el turno de Kate McCann, descubre que su hija, Madeleine, no está en el apartamento.

Llaman a la policía. El personal y los huéspedes inician la búsqueda que se prolonga hasta el amanecer.

La policía fronteriza y el personal del aeropuerto son puestos en alerta y cientos de voluntarios se unen a los esfuerzos para encontrar a la niña en los días siguientes.

PA Media La niña estaba dormida en una de las habitaciones del Ocean Club cuando desapareció.

PA Media Las búsquedas en los alrededores de Praia da Luz no dejan pistas.

2008

PA Media Kate y Gerry McCann volvieron a Reino Unido luego de semanas sin pistas de la niña.

2009

Find Madeleine Campaign/PA Los investigadores mostraron un rostro probable de Madeleine para ayudar a su localización.

2010

2011

PA Media La pareja publicó un libro sobre la desaparición de Madeleine.

2012

2013

PA Media Un sospechoso es presentado a través de un retrato mejorado por computadora.

2014

Getty Images La Policía Metropolitana de Londres trabajó en Portugal en la búsqueda de la menor.

2015-2019

2020

2022

PA Media La imagen de Madeleine ha dado la vuelta al mundo.

La familia McCann está de vacaciones en el resort Ocean Club de la ciudad turística Praia da Luz, en el sur de Portugal. En la noche ocurre la desaparición.Los McCann dicen que "no pueden describir la angustia y la desesperación" que sienten.La policía portuguesa señala que Madeleine posiblemente fue secuestrada, pero que todavía está viva y sigue en territorio de Portugal.La policía publica una descripción de un hombre visto la noche de la desaparición de Madeleine, posiblemente cargando a un menor.Un jefe de policía portugués admite que pistas forenses importantes pudieron haber sido destruidas, ya que la escena de la desaparición no fue resguardada adecuadamente.La policía británica envía perros rastreadores para ayudar en la investigación, y se llevaron a cabo inspecciones del departamento y el auto alquilado por los McCann.Luego de 100 días de la desaparición de Madeleine, los investigadores portugueses reconocen públicamente que la niña podía no ser encontrada viva.La policía portuguesa entrevista a Kate McCann como testigo. Un día después, los detectives declaran a la pareja como "arguidos", un término jurídico de Portugal similar a "sospechosos".Días después, los McCann regresan a Reino Unido. Los fiscales portugueses después dicen que no hay evidencia nueva que justifique volver a interrogarlos.Gerry McCann publica un video en el que dice que cree que su familia fue observada por "un depredador sexual" en los días previos a la desaparición de su hija.Los McCann publican bocetos de un sospechoso, basados en una descripción hecha por un turista británico que vio a un "hombre espeluznante" cerca del resort.La policía portuguesa viaja a Reino Unido para participar en las entrevistas realizadas por la policía de Leicestershire a los amigos de los McCann con los que cenaron la noche de la desaparición.Al cumplirse un año del caso no se sabe nada de la niña. Kate McCann insta a la gente a "rezar desesperadamente" por su pequeña.La policía portuguesa presenta su informe final. Semanas después, las autoridades archivan su investigación y levantan el estatus de "arguidos" sobre los McCann.Se publican nuevas imágenes de cómo podría verse Madeleine en ese momento.Los McCann critican la publicación en diarios británicos de archivos policiales portugueses nunca antes vistos que detallan posibles avistamientos de Madeleine.Gerry McCann dice que es "increíblemente frustrante" que la policía en Portugal y Reino Unido no hayan estado buscando activamente a su hija "durante mucho tiempo".la pareja firma un acuerdo editorial para escribir un libro sobre la desaparición de Madeleine.El libro de los McCann, Madeleine, sale a la venta.El entonces primer ministro británico, David Cameron, le pide a la Policía Metropolitana de Londres que ayude a investigar. Sigue una revisión de dos años.Andy Redwood, el detective que lidera la investigación en Reino Unido, dice en un programa de la BBC que su equipo está "buscando cerrar el caso".Se publica una imagen generada por computadora de cómo podría verse Madeleine a los 9 años. Al día siguiente, las autoridades portuguesas rechazan reabrir su investigación.Los detectives de Reino Unido dicen que han identificado "varias personas de interés".Scotland Yard anuncia que tiene "nuevas pruebas y nuevos testigos" en el caso y abre una investigación formal.Los detectives británicos dicen que han identificado 41 sospechosos potenciales.El programa de investigación de televisión BBC Crimewatch presenta imágenes de un hombre que fue visto llevando a un menor rubio de 3 o 4 años en Praia da Luz aproximadamente en el momento en que Madeleine desapareció.La policía portuguesa reabre su investigación, junto a Scotland Yard, citando "nuevas líneas de investigación".Detectives británicos vuelan a Portugal. Algunos medios dicen que planean hacer arrestos.Se llevan a cabo búsquedas en Praia da Luz, incluida una zona de matorrales situada al suroeste del complejo Ocean Club. No obtienen nada de interés.La policía interroga a cuatro sospechosos, pero no surgen novedades.El gobierno británico revela que la investigación ha costado cerca de US$14 millones.Los cuatro sospechosos formales quedan excluidos de la investigación, pero se informa que hay una "línea de investigación significativa" en marcha.El gobierno británico dice que financiará la investigación de la Policía Metropolitana hasta marzo de 2020.- La policía revela que un preso alemán de 43 años, identificado por medios alemanes como Christian B., es un sospechoso del caso. Los investigadores alemanes lo clasifican como una investigación de asesinato y dicen que están asumiendo que Madeleine está muerta.Los McCann agradecen a la policía y dicen: "Todo lo que siempre hemos querido es encontrarla, descubrir la verdad y llevar a los responsables ante la justicia"."Nunca renunciaremos a la esperanza de encontrar a Madeleine con vida, pero sea cual sea el resultado, deben saber que necesitamos encontrar la paz".- La fiscalía portuguesa anuncia que ha declarado a un persona como sospechoso oficial en el caso. El sospechoso no fue identificado, pero la fiscalía informa que las autoridades alemanas habían actuado en respuesta a su solicitud.Esto se produce después de que la policía alemana revelara en 2020 que estaban investigando a un hombre, conocido como Christian B., en conexión con el caso. Brueckner actualmente cumplepor delitos de drogas en Alemania y también recibió una pena de siete años por violar a una mujer de 72 años.La fiscalía portuguesa desmiente rumores sobre la relación del anuncio con una posible prescripción del delito pasados 15 años, como estipula la ley vigente en Portugal.