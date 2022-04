Madeleine McCann: inculpan oficialmente a un sospechoso en la desaparición de la menor británica hace casi 15 años

PA

El próximo 3 de mayo se cumplen 15 años de la desaparición de Madeleine McCann.

Fiscales portugueses anunciaron este jueves que las autoridades alemanas declararon formalmente a un sospechoso en la desaparición de la niña británica Madeleine McCann.Según un comunicado de la Fiscalía de Faro publicado en su página web, el sospechoso fue inculpado por las autoridades alemanas en aplicación de una petición de cooperación judicial internacional emitida por el Ministerio Público de Portugal.La niña británica desapareció el 3 de mayo de 2007 mientras estaba de vacaciones con sus padres y hermanos en el sur de Portugal. Tenía 3 años.En los años siguientes, autoridades e investigadores privados han llevado a cabo una enorme y costosa operación de búsqueda en gran parte de Europa.El Departamento de Investigación y Acción Criminal de Faro (DIAP) y la Policía Judicial, en cooperación con las autoridades inglesas y alemanas, han liderado la investigación sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de la pequeña, de la que próximamente se cumplen 15 años.

Sospechoso formal

Getty Images Los padres de Madeleine aún la buscan, con reconstrucciones de cómo se vería la menor actualmente.

Ciudadano alemán en la mira

Getty Images

La fiscalía de la ciudad del Algarve portugués dijo que el sospechoso, cuyo nombre no fue revelado, fue identificado como arguido el miércoles.En Portugal, un arguido es un sospechoso oficial o persona de interés, pero no alguien a quien se le hayan imputado cargos. En un momento inicial de la investigación, los padres de Madeleine fueron declarados arguidos, aunque posteriormente quedaron libres de sospecha.La fiscalía portuguesa desmintió rumores sobre la relación del anuncio con una posible prescripción del delito pasados 15 años, como estipula la ley vigente en Portugal.Según dijeron los fiscales, el anuncio se hizo por los "fuertes indicios" de la comisión de un crímen.Si bien la Fiscalía no reveló la identidad del sospechoso, las agencias vincularon la noticia con el ciudadano alemán Christian B., que en 2020 fue nombrado por la policía alemana como parte de la investigación.El hombre de 45 años no ha sido imputado y niega cualquier implicación en la desaparición de Madeleine.Actualmente cumple condena por delitos de drogas en Alemania y también recibió una sentencia de 7 años por violar a una mujer de 72 años en Portugal, cerca de la zona donde se vio por última vez a la menor.La Policía Metropolitana sigue investigando el caso de Madeleine como una desaparición.