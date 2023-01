M3GAN: cuál es el secreto del éxito de la muñeca asesina que triunfa en la taquilla mundial

Universal Pictures

M3GAN no es tan dulce como parece.

M3GAN, una película de terror sobre una muñeca androide dulce solo en apariencia, se ha convertido en el primer gran éxito de taquilla de 2023, con más de US$100 recaudados en todo el mundo.Hace meses que las imágenes de esta inquietante muñeca corren por las redes sociales, después de se hiciera viral una escena del filme en la que aparece bailando y que fue recreada por miles de usuarios en plataformas como TikTok.En el fin de semana de su estreno a principios de enero, la película superó todas las expectativas, recaudando más de US$30 millones en la taquilla de Norteamérica."El boca a boca está disparado", dijo hace unos días Jim Orr, del estudio Universal, sobre el éxito del filme.

Violet McGraw (izq.) y Allison Williams adoptan a M3GAN.

Mucho más que cuidar a una niña

Buenas críticas

M3GAN es la abreviatura en inglés de Model 3 Generative Android (Androide generativo modelo 3).En el filme, se le pide a esta androide de aspecto angelical e inquietantecuyos padres murieron en un accidente automovilístico.La naturaleza inocente inicial de M3GAN pronto da un giro amenazante cuando comienza a tomarse muy en serio su deber de proteger a Cady.Cuando se estrenó el tráiler de la película en octubre, los espectadores inmediatamente quedaron fascinados con una escena en concreto: cuando un M3GAN, con cara inexpresiva, realizaantes de perseguir a una de sus víctimas.La escena se convirtió rápidamente en un meme, al que le pusieron música de artistas como Taylor Swift, Beyonce y Megan Thee Stallion, mientras miles de usuarios también la recrearon ellos mismos.Los videos con los hashtags #M3gan, #M3gandance y #M3ganmovie se habían visto a principios de enero más de 1.500 millones de veces en TikTok."Incluso antes de que se estrenara la película, M3GAN se ha convertido en un ícono", escribió la revista Empire.Buzzfeeddijo que el personaje se había convertido en "una leyenda instantánea", mientras que The Cut calificó a M3GAN como "la última y más asesina it girldel cine".Se han hecho comparaciones de M3GHAN con muñecos diabólicos anteriores comoEl productor de M3GAN, James Wan, la describió como una mezcla de, mientras que en Twitter se ha creado una rivalidad entre M3GAN y Chucky.Las críticas sin duda han ayudado al éxito del filme, con el crítico de cine de IndieWire diciendo que "M3GAN está destinada a entrar en el panteón de las muñecas asesinas y quedarse allí para siempre".El filme tiene en la actualidad, destacando muchas de las reseñas que M3GHAN es divertida porque no se toma a sí misma muy en serio.La película ya ha recuperado con creces su presupuesto de US$12 millones y es un raro ejemplo de una película que no pertenece a una franquicia establecida que ha logrado que el público acuda al cine en masa."Las películas de terror no muestran una desaceleración en la taquilla. Los jóvenes quieren verlas con sus amigos, en la pantalla grande, para sentir la máxima emoción", le dijo David A Gross, de Franchise Entertainment Research, a la agencia de noticias AFP.El filme parece estar teniendo, llegando el mítico programa de humor Saturday Night Live a hacer un sketch sobre el estatus de ícono que M3GHAN parece tener entre los gays.