Los vuelos se encarecerán aún más, según el presidente de la IATA

Willie Walsh afirmó que el aeropuerto de Heathrow debería haber estado "mejor preparado".

Los precios de los pasajes de avión subirán "sin duda alguna" por el aumento de los costos del combustible, advirtió una de las máximas autoridades de la industria aérea.Los precios del petróleo se han disparado en un momento en que las economías se recuperan de la pandemia y por la guerra en Ucrania.Estos costos se trasladarán a los consumidores, declaró Willie Walsh, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).El que fue CEO de British Airways también consideró que el aeropuerto de Heathrow "debería haberse preparado mejor" para evitar una reciente disrupción en sus servicios.Heathrow respondió que los comentarios de Walsh estaban "mal informados".Los turistas deben prepararse para el aumento de precios de los vuelos, explicó Walsh al programa Sunday Morning de BBC."Volar será más caro para los consumidores, sin duda alguna", aseveró, y agregó que el "alto precio del petróleo" se "reflejará en precios más altos de los tickets".

BBC Willie Walsh, expresidente de IAG (British Airways) y actual director general de la IATA

Problemas en los viajes

Jet2 asegura que los aeropuertos están "lamentablemente mal preparados".Los precios del petróleo ya estaban subiendo mientras la demanda se recuperaba en las economías que habían comenzado a recobrar fuerza tras la pandemia de covid.Las consecuencias de la guerra en Ucrania han disparado aún más los precios. Estados Unidos anunció una prohibición total de las importaciones de petróleo de Rusia y Reino Unido eliminará gradualmente los suministros rusos para finales de año.Los líderes de la Unión Europea han prometido bloquear la mayoría de las importaciones de petróleo ruso para finales de 2022.Esto ha aumentado la demanda de petróleo procedente de otros productores, lo que implica precios más altos.Walsh explicó que los precios del combustible están en niveles récord y que "el petróleo es el mayor elemento en la base de costos de una aerolínea"."Es inevitable que, en última instancia, los altos precios del petróleo se transmitan a los consumidores en forma de precios más altos de los billetes".Junto con los aumentos en los precios de los boletos, los pasajeros de las aerolíneas de Reino Unido han sufridopor importantes disrupciones en algunos aeropuertos como Heathrow, Gatwick y Manchester.Walsh adelantó que es posible que los pasajeros cuyos vuelos se cancelen no tengan que pagar más para volver a reservar.Pero advirtió de que los aeropuertos que "no puedan hacer frente" a la situación deberían ajustar ahora sus horarios "para poder acomodar a la mayor cantidad de personas posible".Destacó a Heathrow en particular, que recientemente ha tenido problemas con el abastecimiento de combustible de los aviones y el sistema de equipajes."Definitivamente, Heathrow debería haberse preparado mejor", apuntó Walsh."Argumentaban que las aerolíneas deberían operar al menos el 80% de sus franjas horarias durante el período de verano".