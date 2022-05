Los talibanes obligarán a mujeres afganas a usar velo islámico

AFP

Mujeres en burkas recibiendo ayuda alimentaria en Kandahar el mes pasado

Las mujeres afganas tendrán que usar el velo islámico por primera vez en décadas según un decreto aprobado por los militantes talibanes que gobiernan el país.Cualquier mujer que se niegue a cumplir e ignore las advertencias oficiales a los miembros masculinos de su familia podría ver a un tutor masculino encarcelado durante tres días.Los talibanes ya impusieron el burka a todas las mujeres durante su primer período en el poder en la década de los 90.Pero desde que asumieron el control el año pasado no lo habían hecho cumplir en las ciudades afganas.Muchas mujeres en Afganistán ya usan el burka pero algunas, particularmente en áreas urbanas, solo usan una simple cubierta sobre su cabello.

Una mujer con hijab.

El decreto fue aprobado por el Ministerio de Prevención del Vicio y Promoción de la Virtud de los talibanes.Los funcionarios talibanes describieron el decreto como un "consejo", pero expusieron un conjunto específico de pasos graduales para cualquiera que no cumpla:

En primera instancia se visitaría su domicilio y se hablaría con el esposo, hermano o padre de la mujer.

En la segunda, su tutor varón sería convocado al ministerio.

En la tercera, el tutor varón sería llevado a juicio y podría ser encarcelado por tres días.

El Corán, el libro sagrado del Islam, les dice a los musulmanes,Se ha interpretado que la modestia masculina cubre elPara las mujeres, generalmente se considera que, las manos y los pies cuando están en presencia de hombres con los que no están emparentadas o casadas.Sin embargo, ha habido mucho debate dentro del Islam sobre si esto es suficiente.Esto ha llevado a una distinción entre el hiyab (literalmente "cubrir" en árabe) y el niqab (que significa "velo completo").El hijab es típicamente un pañuelo que cubre el cabello y el cuello, mientras queque deja despejada el área alrededor de los ojos.Se usa con un pañuelo en la cabeza que lo acompaña o unay, a veces, con un velo transparente separado para los ojos.El, dejando solo una pantalla de malla para ver a través.Muchas de lasen la vida diaria están dirigidas a las mujeres.Afganistán se ha convertido en el único país del mundo queun importante punto de conflicto en los intentos de los talibanes por ganar legitimidad internacional.Se ha prohibido a las niñas recibir educación secundaria,y, en muchos casos, no se ha permitido que las mujeres trabajen.