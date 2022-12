Los talibanes eliminan el acceso de las mujeres a las universidades

Getty Images

Las mujeres ya no podrán ir a la universidad en Afganistán.El gobierno talibán, que retomó el poder el año pasado, anunció la revocación del acceso a las instituciones de educación superior para las mujeres.Según una carta del ministro de Educación Superior, la medida entra en vigor de manera inmediatay se mantendrá hasta nuevo aviso.Esto hará más difícil a las mujeres el acceso a la educación formal, pues ya estaban excluidas de la mayoría de las escuelas secundarias.Hace tres meses, miles de niñas y mujeres se presentaron a los exámenes de ingreso a la universidad en todo Afganistán.Pero se impusieron amplias restricciones a las materias que podían estudiar en carreras como ciencia veterinaria, ingeniería, economía y agricultura. El periodismo está severamente restringido.En respuesta a la reciente prohibición universitaria, una estudiante le dijo a la BBC que pensaba que el gobierno tenía miedo de las mujeres y su poder."Destruyeron el único puente que podía conectarme con mi futuro", lamentó."¿Cómo puedo reaccionar? Creíaque podría estudiar y cambiar mi futuro o traer la luz a mi vida, pero la destruyeron".Estados Unidos y otros países occidentales han hecho de las mejoras en la educación femenina en Afganistán una condición para el reconocimiento formal del gobierno talibán.

El régimen talibán

Getty Images Mujeres y hombres eran separados y una cortina dividía las aulas de algunas escuelas en Afganistán.

Getty Images Ha habido numerosas protestas en Afganistán exigiendo el acceso a la educación.

Después de que los talibanes tomaron el poder el año pasado, las universidadespor género.Las alumnas solo podían serEsto responde a la interpretación de la ley islámica que hacen los talibanes.Desde que se instauró el nuevo gobierno, ha habidotras la retirada de las fuerzas dirigidas por Estados Unidos el año pasado.La economía del país ha dependido en gran medida de la ayuda exterior en las últimas décadas, pero las agencias de ayuda han retirado en parte, y en algunos casos totalmente, el apoyo al sector de la educación después de que los talibanes se negaran a permitir que las niñas asistieran a las escuelas secundarias.Gran parte del personal docente que sigue laborando no ha recibido su salario durante meses. Es probable que las últimas medidas causen más preocupaciones en la comunidad internacional.El embajador adjunto de EE.UU. ante la ONU, Robert Wood, condenó la decisión: "Los talibanes no pueden esperar ser un miembro legítimo de la comunidad internacional hasta que respeten los derechos de todos los afganos", dijo."Especialmente los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas".En noviembre, las autoridadesalegando que allí no se cumplían las leyes islámicas.