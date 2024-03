Your browser doesn’t support HTML5 audio

14/03/2024 · 06:46 AM

Cuando tenía siete años fui por primera vez a un campamento escolar. Mientras estuvimos allí, nos animaron a todos a escribir cartas a casa. Le escribí una carta detallada en inglés a mi madre, contándole todas las actividades que habíamos estado haciendo. Luego traduje la carta palabra por palabra al holandés para mi padre, un hablante nativo de holandés. Esta anécdota todavía hace reír a mi padre, que habla holandés e inglés con fluidez.

Mis padres nos criaron a mis hermanas y a mí de forma bilingüe desde que nacimos.

Pidieron consejo y les dijeron que solo nos hablaran sus respectivos idiomas. Se apegaron a esto tan estrictamente que durante un tiempo vergonzosamente largo no nos dimos cuenta de que ambos hablaban holandés e inglés con fluidez.

Hoy en día, en casa hablamos una mezcla de holandés e inglés, y a menudo cambiamos de idioma a mitad de una frase.

Sin embargo, todavía existe la idea común de que el modelo que siguieron mis padres es la mejor garantía para criar niños verdaderamente bilingües: empezar desde el nacimiento, y que cada padre se ciña estrictamente a su lengua materna.

Entre los expertos en idiomas, se la conoce como estrategia OPOL, abreviatura en inglés de "un padre, un idioma".

¿Pero es realmente esa la única manera de lograr el bilingüismo? ¿Y necesitas tener ya dos idiomas en tu vida cuando comienzas el proceso, o puedes criar a un niño bilingüe incluso si tú y otras personas a tu alrededor solo hablan un idioma?

En realidad, hay muchas maneras diferentes de exponer a su hijo a dos idiomas y no se ha encontrado que ningún enfoque sea el mejor, dice Viorica Marian, autora de Power of Language (“El poder del lenguaje”) y profesora de ciencias y trastornos de la comunicación en la Universidad Northwestern en Illinois (Estados Unidos).

El enfoque que adoptaron mis padres (de hablarnos únicamente en sus respectivos idiomas) puede funcionar bien para padres que hablan diferentes idiomas, dice Marian.

Otros padres pueden optar por hablar sólo un idioma en casa, a menudo un idioma minoritario, porque saben que su hijo estará expuesto al otro idioma en la escuela. ("Minoría" en este contexto simplemente significa que se habla menos o está menos arraigado oficialmente que el otro idioma, en cualquier sociedad o sistema educativo: en EE.UU. y en Reino Unido, por ejemplo, el español sería un idioma minoritario, y el inglés, el idioma mayoritario).

Con el tiempo, es posible que las familias necesiten hacer un esfuerzo especial para mantener en uso el idioma minoritario: generalmente corre mayor riesgo de desaparecer en la vida de los niños a medida que aumentan sus interacciones fuera del hogar y el idioma mayoritario se vuelve más dominante.

"Una estrategia diferente podría ser hablarle a tu hijo en un idioma diferente cada día de la semana", dice Marian. Esto a veces se conoce como la estrategia de "tiempo y lugar", entre los investigadores y las familias bilingües.

Para aplicarla se asocia cada idioma con un momento o lugar específico: toda la familia puede hablar un idioma los fines de semana o durante comidas compartidas, por ejemplo, y otro idioma durante la semana o cuando esté fuera de casa.

Las estrategias más efectivas son aquellas que se pueden incorporar de manera consistente y a largo plazo. "En última instancia, la estrategia que tendrá éxito es la que funciona para su familia en particular y hace que la experiencia sea placentera y no una tarea ardua", dice.

Krupa Padhy, presentadora de radio del Servicio Mundial de la BBC, está criando a sus dos hijos, de siete y nueve años, de forma bilingüe.

Padhy se crió en un hogar de habla gujarati en Reino Unido, mientras que su marido habla hindi. Han decidido hablar inglés e hindi en casa. "El hindi les resulta más útil debido a que lo entiende todo el subcontinente asiático", afirma.

"No tenemos una estrategia coherente", dice Padhy. Su principal objetivo es enseñar hindi conversacional a sus hijos para que puedan presentarse, decirle a la gente cuántos años tienen y cuántos hermanos tienen.

Padhy señala que aprender las estructuras de las oraciones de memoria y la repetición han sido de gran ayuda.

La familia visita India cada 18 meses y Padhy dice que es "muy enriquecedor para mis hijos acceder a esa cultura de forma auténtica".

"Es realmente bueno que puedan participar y comprender lo que sucede a su alrededor", añade.

Aprender hindi también permite a la familia disfrutar de la cultura india en casa. "Todos los sábados por la noche es noche de cine hindi", dice Padhy. "A los niños les encanta ver películas en hindi. Realmente es de gran ayuda".

BBC / Getty Images El medio ambiente juega un papel importante y la exposición constante a ambos idiomas es clave.

¿Hay una edad perfecta para que aprendan un segundo idioma?

Las investigaciones sugieren que es una buena idea introducir el segundo idioma lo más temprano posible, ya que los niños aprenden el sonido y el ritmo de su idioma natal, conocido como su fonología, a una edad muy temprana.

Según un estudio de 2013, los bebés empiezan a aprender el lenguaje incluso antes de nacer. El estudio encontró que en las últimas 10 semanas de embarazo los fetos escuchan hablar a sus madres y pueden demostrar lo que escucharon una vez nacidos.

Cuarenta bebés estadounidenses y suecos, de unas 30 horas de vida, fueron expuestos a sonidos de vocales de su lengua materna y de una lengua extranjera.

Su respuesta se midió por cuánto tiempo chuparon un chupete conectado a una computadora. Tanto los bebés estadounidenses como los suecos mamaron más tiempo en la lengua extranjera que en su lengua materna.

Los investigadores indicaron que la succión más prolongada de sonidos desconocidos fue evidencia de aprendizaje y muestra que los bebés son capaces de diferenciar entre idiomas al nacer.

Eso no significa que sea demasiado tarde para agregar un segundo idioma: los niños mayores e incluso los adultos aún pueden aprender otros idiomas, y puede haber otros beneficios, como la alegría de conectarse con la propia herencia. Pero, según los expertos, a los niños más pequeños les puede resultar más fácil captar un acento nativo.

"Cuanto antes se empiece, mejor", afirma Sirada Rochanavibhata, profesora asistente en el departamento de desarrollo infantil y adolescente de la Universidad Estatal de San Francisco, California. "Una ventaja de aprender un idioma a edad temprana es que es más fácil lograr un dominio similar al de un nativo".

"Durante los primeros seis meses, los bebés pueden discriminar entre los sonidos del habla de todos los idiomas", dice Rochanavibhata.

Después de esto, los niños pierden la capacidad de distinguir sonidos que no se utilizan en su lengua materna o en las lenguas a las que están expuestos.

"En inglés, los sonidos 'r' y 'l' son distintos y pueden cambiar el significado de una palabra (por ejemplo, 'read' y 'lead'), mientras que en japonés, los sonidos 'r' y 'l' son combinados en una sola categoría (la 'r' japonesa).

Los hablantes de japonés que aprenden inglés pueden encontrar difícil la distinción entre la ‘r’ y la ‘l’ en inglés", explica Rochanavibhata. Este proceso se conoce como estrechamiento perceptivo.

Dice que, por lo tanto, la edad a la que un niño adquiere un segundo idioma puede afectar su capacidad para escuchar y producir sonidos del habla en ese idioma.

Sin embargo, si usted o su familia han perdido esa oportunidad, todavía hay otras oportunidades. "Los adultos aún pueden dominar otros idiomas, pero el proceso puede requerir más esfuerzo y enfoques diferentes", añade Rochanavibhata.

BBC / Getty Images

La importancia de motivar a los niños de más edad

Según los investigadores, también puede haber ventajas prácticas al establecer una base bilingüe sólida en los primeros años.

Empezar a una edad temprana permite a los niños "estar completamente inmersos" en ambos idiomas, afirma Antonella Sorace, profesora de lingüística del desarrollo y fundadora del programa Bilingüismo Matters, un centro de investigación e información de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido), que promueve el bilingüismo y el aprendizaje de idiomas.

Sin embargo, no es sólo empezar temprano lo que puede marcar una diferencia positiva. El otro desafío es mantener el segundo idioma, especialmente una vez que los niños se vuelven más independientes.

Sorace dice que para lograrlo es importante motivar y animar a los niños a hablar varios idiomas.

"Esto no siempre es fácil porque a los niños no les gusta sentirse diferentes. Muchos niños inmigrantes nos dicen que ya no quieren hablar su lengua materna, porque eso es lo que los diferencia de los demás".

Señala que una forma de animar a los niños es crear una "minicomunidad" donde puedan interactuar regularmente con compañeros que hablan su idioma. "Esto puede ser increíblemente motivador", apunta.

Marian dice que es importante que los niños escuchen ambos idiomas con frecuencia y que sean hablados por una variedad de hablantes nativos.

Tener interacciones regulares con muchos hablantes diferentes de los dos idiomas puede ayudar a mejorar el dominio bilingüe, ya que los niños están expuestos a una mayor diversidad", dice.

El medio ambiente juega un papel importante y la exposición constante a ambos idiomas es clave, coincide Elisabet García González, investigadora del Centro para el Multilingüismo en la Sociedad a lo largo de la Vida de la Universidad de Oslo en Noruega.

Ella apunta que si un niño nacido en una familia bilingüe deja de usar uno de sus idiomas cuando tiene ocho años, eso tendrá un impacto significativo en su bilingüismo. "El lenguaje es algo que cambia a lo largo de la vida", dice.

¿Padres monolingües con hijos bilingües?

Incluso si los padres no son completamente multilingües, aún pueden propiciar una mezcla de idiomas en el hogar, dice Sorace.

Indica que, por ejemplo, un padre podría empezar a aprender un segundo idioma y luego ocasionalmente utilizar ese idioma con su hijo. Esto expone al niño a palabras o frases en otro idioma y tiene beneficios incluso si el hablante no lo domina perfectamente. "La perfección no existe en los idiomas", dice Sorace.

En opinión de Sorace, la confianza de los padres para hablar una combinación de idiomas en casa es más importante que su capacidad lingüística. "Si tienen confianza, el niño escuchará lo suficiente de ese idioma y lo aprenderá", dice.

Descubrir y utilizar nuevos idiomas se convierte entonces en un proyecto familiar en el que todos se benefician, incluidos los padres. "Le decimos a los padres que aprovechen esta maravillosa oportunidad [de disfrutar de otro idioma con sus hijos]", dice.

"El objetivo no es que usted sea perfecto en el idioma, sino que aprenda más y pueda comunicarse con su hijo", agrega.

Padhy afirma que su hindi ha mejorado desde que empezó a hablarlo con sus hijos. "Estoy aprendiendo muchísimo", dice Padhy. "Estoy hablando hindi mejor que nunca porque les estoy enseñando".

Según los investigadores, también puede haber otras oportunidades para que los padres monolingües fomenten el bilingüismo en la familia.

Marian sugiere una variedad de opciones como, por ejemplo, elegir una niñera o una guardería bilingüe o inscribir a sus hijos en lecciones de idiomas en un centro comunitario o un club extraescolar donde escuchen varios idiomas.

"A medida que el niño crece, hacer que participe en programas de intercambio y programas de estudio en el extranjero, tome cursos de idiomas extranjeros y viaje a países donde se habla el otro idioma apoyará y avanzará aún más en el aprendizaje de idiomas", dice.

¿Son distintos los cerebros de las personas bilingües?

Para aquellos que hacen el esfuerzo de adquirir un segundo idioma, ya sea de niños o más tarde como adultos y padres, el proceso puede generar beneficios para estimular el cerebro, independientemente del nivel de fluidez alcanzado.

Aprender varios idiomas conduce a un aumento del volumen de materia gris en la corteza prefrontal, la parte frontal del cerebro que es importante para el pensamiento de alto nivel, como la toma de decisiones y la resolución de problemas, dice Ashley Chung-Fat-Yim, profesora asistente de investigación en bilingüismo y psicolingüística en la Universidad Northwestern de Illinois.

"También vemos mejoras en la materia blanca en las mismas regiones del cerebro", agrega.

Mientras que en la materia gris es donde se procesa la información importante, la materia blanca transporta mensajes entre regiones del cerebro, explica Chung-Fat-Yim.

"Piense en la materia gris como estaciones de metro y en la materia blanca como túneles de metro que conectan diferentes estaciones de metro entre sí. El multilingüismo ayuda a mantener intacta la estructura de los 'túneles de metro' para una transmisión de señales más rápida y eficiente. En otras palabras, la comunicación entre regiones del cerebro pueden realizarse de manera más óptima", añade la experta.

Hablar más de un idioma y el ejercicio mental que esto implica también puede desarrollar la resiliencia del cerebro y ayudar a retrasar la aparición de los síntomas del alzheimer, según sugiere una investigación.

De acuerdo con una revisión realizada en 2020 de más de 20 estudios existentes, ser bilingüe puede retrasar los síntomas del alzheimer hasta cinco años. Los investigadores concluyeron que el bilingüismo no previene la aparición del alzheimer, sino que ayuda a evitar los síntomas durante más tiempo.

Describieron el bilingüismo como una forma de reserva cognitiva que fortalece y reorganiza los circuitos del cerebro.

"Así como el ejercicio fortalece los músculos, el multilingüismo fortalece el cerebro para mantener el funcionamiento cognitivo", dice Chung-Fat-Yim.

Las investigaciones sugieren que también se pueden obtener beneficios cognitivos en una etapa más temprana de la vida.

Según un estudio, los niños bilingües pueden, por ejemplo, cambiar mejor de tareas que los hablantes monolingües.

Se pidió a más de 100 niños que clasificaran imágenes de colores o animales en una computadora. Los investigadores concluyeron que los niños que hablaban un segundo idioma (francés, español o chino) cambiaban mejor entre las dos categorías, lo que indica su capacidad para realizar múltiples tareas.

"Aprender otro idioma siempre es bueno", afirma Sorace. "Enriquece tu mundo desde un punto de vista cultural y beneficia al cerebro".

