Los pequeños descansos que ayudan al cerebro a aprender cosas nuevas

https://www.youtube.com/watch?v=zE_byQr9V8ESi no puedes ver el video, haz clicaquí.Dice el dicho que la práctica hace al maestro. Pero para nuestros cerebros no es exactamente así.Una serie de estudios científicos muestran que practicar o estudiar sin parar no es la forma más eficiente de aprender algo nuevo.De hecho, recientes investigaciones muestran que hacer pausas o darle un "recreo" a tu cerebro le ayudan a aprender mejor.Durante estos períodos de descanso, tu cerebro puede consolidar de manera más duradera gran parte de la información o las habilidades que quieres aprender. En este video, te explicamos cómo hacer uso de estas pausas estratégicas para ayudar a tu cerebro a aprender mejor.

Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBCNewsMundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.