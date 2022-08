Los partidarios del aborto logran una rotunda y emblemática victoria en un referendo en Kansas

Getty Images

Partidarios del aborto celebran el resultado de la votación.

Con un nivel de participación histórico, los votantes de Kansas optaron por preservar el derecho al aborto en el estado, en la primera prueba electoral sobre este asunto en Estados Unidos desde que la Corte Suprema permitiera prohibir el procedimiento por completo hace unas semanas.Los votantes se decantaronabrumadoramenteen contra de enmendar la Constitución estatal para eliminar el derecho al aborto de la misma. Con más del 87% de los votos escrutados, el resultado era de 60% en contra frente al 40% a favor.Si hubieran ganado los partidarios de enmendar la Constitución, los legisladores de Kansas -cuya legislatura está controlada por los republicanos- podrían haber restringido o prohibido el aborto en el estado.La votación en Kansas, un referéndum separado de las primarias que se celebraron este martes de cara a las elecciones para el Congreso y la gobernación del próximo noviembre- fue la primera prueba electoral en EE.UU. del derecho al aborto desde que la Corte Suprema anulara en junio Roe vs. Wade, el fallo de 1973 que legalizó el procedimiento en todo el país.El resultado se ve como un barómetrode laimportancia que el tema del aborto tendráen las elecciones nacionales de mitad de periodo del 8 de noviembre, en las que los demócratas lucharán por mantener el control del Congreso.Algunos analistas creen que el hecho de que los habitantes de Kansas, un estado históricamente conservador, hayan votado de forma masiva a favor de preservar el derecho a la interrupción del embarazo, no es una buena noticia para los candidatos republicanos, muchos de los cuales han hecho de la prohibición del aborto una de sus banderas.

El alivio de algunos votantes

BBC Helen Moyen dijo que votó por el futuro de su hija.

Helen Moyen, votante de de 35 años de Ottawa, Kansas, le dijo a la BBC que estaba votando para asegurarse de que su pequeña hija tuviera derecho en el futuro a interrumpir cualquier embarazo no deseado."Soy religiosa. Creo en todo lo que Dios hace, pero también creo en el derecho al voto y en la autonomía sobre mi cuerpo", dijo.Taylor Hirth lloró mientras celebraba el resultado con su hija de 9 años en un evento en Overland Park, Kansas."Soy una sobreviviente de violación, y la idea de que mi hija se quede embarazada y no pueda hacer nada al respecto me enoja", le dijo a la BBC."Nunca pensé que esto sucedería aquí,. Los republicanos nos subestimaron".Los funcionarios de Kansas dijeron que la participación de votantes en todo el estado fue significativamente mayor de lo esperado en un día de votación de primarias, cuando los republicanos generalmente superan en número a los demócratas por dos a uno.Aunque Kansas es profundamente conservador, sus regulaciones sobre el aborto son menos estrictas que las de muchos otros estados liderados por republicanos.Permite que los embarazos se interrumpan hasta las 22 semanas con algunas restricciones, incluido un período de espera obligatorio de 24 horas y el consentimiento obligatorio de los padres para las menores.La legislatura del estado de las Grandes Llanuras está controlada por republicanos, pero su gobernadora, Laura Kelly, políticamente vulnerable, es demócrata y está a favor del derecho al aborto.Más de una docena de estados liderados por republicanos se han movido para prohibir o restringir aún más el aborto desde la decisión de la Corte Suprema el 24 de junio.Pero 10 estados, incluido Kansas, tienen el derecho al aborto protegido en sus Constituciones estatales, con disposiciones que solo pueden anularse mediante referéndums como el del martes.Otros estados, como California y Vermont, realizarán votaciones en noviembre para agregar protecciones al aborto en sus Constituciones estatales.