Los nuevos detalles sobre la muerte de Luz Raquel Padilla, la mujer que sufrió quemaduras tras denunciar a su vecino

Luz Raquel Padilla murió después de sufrir quemaduras mortales en un parque de Zapopan.

Diez días después de la muerte de Luz Raquel Padilla, una mexicana de 35 años que falleció tras sufrir graves quemaduras y cuyo caso ha causado conmoción en México, las autoridades han presentado los avances de la investigación.En un principio, medios mexicanos informaron que Padilla murió después de que un grupo de personas la rociaran con alcohol y le prendieran fuego en un parque cerca de su domicilio en la colonia Arcos de Zapopan, en el estado de Jalisco.La mujer había denunciado previamente las pintadas amenazantes que, según ella, le habían dejado sus vecinos en la escalera del edificio en el que vivía.Pero este martes, la Fiscalía de Jalisco, en el oeste de México, mostró evidencias de que Padilla compró dos botellas de alcohol y un encendedor que fueron hallados en el sitio del incidenteen el que murió el16 de julio.También reveló que, en dos momentos previos en mayo y junio, Padilla habría saboteado a un vecino con el que tenía conflictos en el edificio de departamentos en el que ambos vivían.El vecino, identificado como Sergio Ismael "N", está detenido por una denuncia de amenazas previa de Padilla, pero no por la muerte de la mujer.Padilla vivía en Zapopan, en las afueras de la ciudad de Guadalajara, junto a su madre y su hijo Bruno, de 11 años, quien tiene autismo severo y epilepsia refractaria de difícil control.La mujer se dedicaba a cuidar a tiempo completo a su hijo, quien llegaba a presentar crisis ruidosas que causaban molestia a los vecinos.La mala relación escaló a denuncias ante las autoridades entre ambas partes.

Padilla era madre y cuidadora de su hijo de 11 años, diagnosticado con autismo. El menor está ahora bajo el cuidado de su abuela y su tía.

El fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, aseguró que las evidencias presentadas este martes no adelantan conclusiones sobre la muerte de la mujer."Toda esta información no tiene ninguna otra finalidad más que arribar a la verdad de los hechos. La intención jamás es ni victimizar, ni revictimizar ni mucho menos criminalizar a alguien, ni a Luz Raquel, y obviamente también la persona que está detenida tiene derechos", dijo."Es una investigación abierta", puntualizó.Sin embargo, el funcionario tampoco reveló cuál es el posible móvil del incidente.

Los conflictos y los incidentes de mayo

Twitter Padilla llevaba meses denunciando amenazas de las que responsabilizaba a sus vecinos.

¿Qué pasó el día de su muerte?

Los conflictos llevaron a una relación particularmente complicada entre Padilla y su vecino Sergio Ismael. Los padres de este, quienes vivían en el mismo departamento, ya habían presentado dos denuncias en contra de la mujer.Pero elocurrió un altercado entre ambas partes que fue denunciado por Padilla ante la fiscalía como amenazas por parte de Sergio Ismael.El, según los avances de la investigación presentados este martes, Padilla movió una cámara de seguridad que había colocado su vecino en la entrada de su departamento. Luego de esto,en las paredes del edificio. Padilla había denunciado que esos mensajes estaban dirigidos en su contra,.El fiscal indicó que fue el, un día después del movimiento de la cámara, que los agentes de la fiscalía documentaron las pintadas. "Pero no es determinante ni con esto se pretende criminalizar ni culpar a nadie", aseveró el fiscal.El funcionario no especificó si está determinado pericialmente que la fecha en el video es auténtica. La cámara fue instalada por Sergio Ismael y los videos fueron proporcionados por su familia.Después, el 28 de junio, otros dos videos de la misma cámara muestran que una persona, presuntamente Padilla,. Todo esto da muestra del conflicto que había entre los vecinos, pero la Fiscalía no ha podido deslindar responsabilidades.Sergio Ismael está detenido y acusado por los delitos de "lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas" por la denuncia del 6 de mayo hecha por Padilla, peroEl otro punto de la investigación es el ocurrido el día de la muerte de Padilla, el 16 de julio.En esa fecha, la mujeren una farmacia, así comoen una licorería, según muestran videos de videovigilancia y testimonios de los comerciantes.El fiscal Méndez expuso que ese mismo díade Padilla.En ese mismo lugar y fecha ocurrió el incidente mortal."En el levantamiento de indicios logramos determinar que", explicó. También mostró una imagen del encendedor que adquirió la mujer junto a ella.El fiscal señaló que varias personas que intentaron auxiliar a la mujer antes de la llegada de los servicios de emergencia declararon que la mujer pedía ayuda "y refería que se había quemado".Un paramédico que atendió primero a Padilla dijo en un interrogatorio con la fiscalía "que lo primero que le refiere Luz Raquel, cuando él la aborda, es que se quemó", según el fiscal.Al ser cuestionado por los periodistas si esto apunta a un ataque autoinfligido, el fiscaly dijo que solo estaba presentando "información general".Aseguró quehasta ahora de que quienes se acercaron a ella cuando se quemaba, como diversas versiones en la prensa señalaban.Y tampoco hay evidencias de que Sergio Ismael estuviera en el parque: "Hasta el momento, de la investigación y de lo que llevamos, no lo tengo posicionado en el lugar en el que sufrió la posible agresión Luz Raquel", dijo el fiscal.Sin embargo, para afirmar esto último se refirió las entrevistas a los padres del detenido y al mismo testimonio de Sergio Ismael. No aportó más detalles de cómo determinó que el hombre no estaba allí.Ante todo esto, el fiscal aseguró que "la carpeta (de investigación) sigue abierta"."Que quede claro que no estoy haciendo una conclusión de la investigación", puntualizó.