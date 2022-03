Los negociadores de Rusia y Ucrania afirman que llegaron a un acuerdo para crear corredores humanitarios y evacuar a la población civil

Getty Images

Los negociadores de Ucrania y Rusia acordaron este jueves crear corredores humanitarios en ciertas zonas del país bajo ataque para evacuar civiles, en el marco de la segunda reunión entre representantes de ambos países desde que comenzó la guerra hace una semana. El asesor del presidente ucrania, Mykhailo Podolyak, informó también que es posible que se dé un alto al fuego temporal para permitir que los ciudadanos abandonen la zona del conflicto."Es decir, no en todas partes, pero sólo en aquellos lugares donde se ubicarán los propios corredores humanitarios es posible cesar el fuego mientras dure la evacuación", cita la agencia Reuters.También aseguran haber llegado a un acuerdo sobre la entrega de medicinas y alimentos a los lugares donde se desarrollaron los combates más feroces.Por su parte el asesor presidencial ruso y exministro de cultura, Vladimir Medinsky, le dijo al canal de noticias Rossiya 24 que fue posible llegar a un entendimiento mutuo en algunos puntos de la negociación.

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania ocurren en la frontera con Bielorrusia.

"El tema principal que resolvimos hoy es el tema de salvar a las personas, los civiles que se encuentran en la zona de enfrentamientos militares", comentó. Dijo también que los dos países acordaron un formato para el mantenimiento de los corredores humanitarios "para la salida de la población civil [y] sobre el posible cese temporal de hostilidades en el sector del corredor humanitario"."Creo que esto es un progreso significativo", agregó.

Catástrofe humanitaria

EPA Polonia ha recibido a la mitad de los refugiados de Ucrania.

Este jueves fue la segunda reunión entre los negociadores de ambos países, luego de que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero.En el primer encuentro, realizado el pasado 28 de febrero, no hubo acuerdos. En el celebrado hoy, según el funcionario ucraniano, solo se alcanzaron pactos en relación a los civiles y ayuda humanitaria.Para Podolyak los resultados no fueron suficientes. "Para nuestro gran pesar, no obtuvimos los resultados que esperábamos", comentó, sin ofrecer más detalles. "Lo único que puedo decir es que discutimos los aspectos humanitarios con suficiente detalle, porque muchas ciudades ahora mismo están rodeadas. Hay una situación dramática con las medicinas, la comida, y las evacuaciones", agregó Podolyak.Se espera que en los próximos días haya una tercera reunión para continuar las negociaciones. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, la invasión ha provocado que cerca de un millón de personas busquen asilo fuera de Ucrania. Mientras, otras 160.000 personas son desplazados internos. En el octavo día de la guerra, Rusia tomo control Jersón, e intensificó sus ataques sobre los importantes puntos de Járkiv y Mariúpol. Kiev, el principal interés de Moscú, está asediada por su ejército, pero la resistencia de Ucrania, que recibe armamento de occidente y apoyo de civiles, resiste la entrega de la ciudad capital. Más de 2.000 civiles han muerto desde el comienzo de la invasión, según informaron autoridades ucranianas este miércoles.