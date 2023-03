Los homosexuales no tienen espacio en Uganda: el Parlamento de la nación africana aprueba una de las leyes más duras del mundo contra la comunidad LGBT

Reuters

El parlamentario ugandés John Musira luciendo un mensaje contra la comunidad LGBT.

Los ciudadanos que se identifican como homosexuales en Uganda se arriesgan a ser condenados a cadena perpetua después de que el Parlamento de la nación africana aprobara un nuevo proyecto de ley para acabar con el sexo entre personas del mismo género.El proyecto también incluye la pena de muerte en determinados casos."Vamos a aplicar la ley para asegurarnos de que los homosexuales no tienen espacio en Uganda", dijo el parlamentario Musa Ecweru durante el debate de aprobación, en el que hubo aplausos y cánticos.Un activista de los derechos de la comunidad LGBT le dijo a la BBC que el debate en torno al proyecto de ley ha hecho aumentar el temor de que haya más ataques contra las personas homosexuales."Hay mucho chantaje. La gente está recibiendo llamadas en las que les dicen: 'Si no me das dinero, denuncio que eres gay'", contó el activista.Se trata de una de las legislaciones más duras contra los homosexuales de toda África.Los actos homosexuales ya son ilegales en Uganda, pero este proyecto de ley introduce delitos penales nuevos.Además de hacer que la mera identificación como gay sea ilegal por primera vez, según la ley, los amigos, familiares y miembros de la comunidad tienen el deber de acudir a las autoridades para denunciar a las personas que mantengan relaciones con otras del mismo sexo.El proyecto de ley fue aprobado con un amplio apoyo en el Parlamento de Uganda el martes por la noche. Ha sido condenado por la Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional lo ha calificado de "espantoso", "ambiguo" y "vagamente redactado"."Esta legislación profundamente represiva institucionalizará la discriminación, el odio y los prejuicios contra las personas LGBTI, y bloqueará el trabajo legítimo de la sociedad civil, los profesionales de la salud pública y los líderes comunitarios", dijo Tigere Chagutah, representante de Amnistía Internacional.

La comunidad LGBT visible de Uganda es pequeña.

Sentimiento antihomosexual

AFP Una mujer transgénero en Uganda que fue recientemente agredida, viendo el debate sobre la ley en televisión.

¿Qué dice el proyecto de ley?

Una persona condenada por manipular o traficar niños con el propósito de involucrarlos en actividades homosexuales enfrenta cadena perpetua

Las personas o instituciones que apoyen o financien actividades u organizaciones de derechos LGBT, o publiquen, transmitan y distribuyan material y literatura progay en los medios, también se enfrentan a enjuiciamiento y encarcelamiento.

Los grupos de medios, periodistas y editores enfrentan enjuiciamiento y encarcelamiento por publicar, transmitir, distribuir cualquier contenido que defienda los derechos de los homosexuales o "promueva la homosexualidad".

Pena de muerte por lo que se describe como "homosexualidad agravada", es decir, abuso sexual de un niño, una persona con discapacidad o personas vulnerables, o en los casos en que una víctima de agresión homosexual sea infectada con una enfermedad incurable.

Los dueños de propiedades también corren el riesgo de ser encarcelados si sus instalaciones se utilizan como un "burdel" para actos homosexuales o cualquier otra actividad de derechos de las minorías sexuales.

En las semanas previas al debate, el sentimiento antihomosexual era prominente en los medios de Uganda, le dijo a la BBC un activista que prefirió permanecer en el anonimato."Los miembros de la comunidad queerhan sido chantajeados, extorsionados por dinero, e incluso atraídos a trampas para ataques de la mafia", dijo el activista."En algunas áreas hasta las fuerzas del orden están utilizando el ambiente actual para extorsionar a las personas a las que acusan de ser homosexuales. Incluso algunas familias denuncian a sus propios hijos a la policía".El proyecto de ley ahora llegará al presidente Yoweri Museveni,para mantener buenas relaciones con los donantes e inversores occidentales, o convertirlo en ley.Museveni hizo varios comentarios contra los homosexuales en las últimas semanas y también criticó a los países occidentales por presionar a Uganda sobre el tema.Otro activista de los derechos de los homosexuales acusó al gobierno de usar el proyecto de ley para distraer al público de sus errores en el manejo de la economía."Están tratando de desarrollar una retórica antigay para desviar la atención de lo que realmente es importante para los ugandeses en general. No hay ninguna razón por la que deba haber un proyecto de ley que criminalice a las personas que tienen relaciones consensuadas con adultos del mismo sexo", declaró a la BBC la activista Clare Byarugaba, de Chapter Four Uganda.La versión final aún no se ha publicado oficialmente, pero los elementos debatidos en el Parlamento incluyen:Un pequeño grupo de parlamentarios ugandeses en un comité que analiza el proyecto de ley no estuvo de acuerdo con su premisa. Argumentan que los delitos que busca tipificar ya están contemplados en el Código Penal del país.En 2014, el Tribunal Constitucional de Uganda anuló otra ley que había endurecido la legislación contra la comunidad LGBT.El tribunal dictaminó que se revocara la legislación porque había sido aprobada por el Parlamento sin el quórum requerido.Las, en los que muchas personas mantienen valores religiosos y sociales conservadores.