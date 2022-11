Los glaciares Patrimonio de la Humanidad que van a desaparecer para 2050

Getty Images

Los glaciares que cubren el Kilimanjaro en Tanzania desaparecerán para 2050.

Glaciares de todo el mundo -incluidos los últimos de África- se perderán inevitablemente para 2050 debido al cambio climático, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas. Un terciode los glaciares ubicados en sitios del Patrimonio Mundial de la ONU se derretirán dentro de tres décadas, detalla el informe de la Unesco.Los últimos glaciares del Kilimanjaro desaparecerán, al igual que los glaciares de los Alpesy el Parque Nacional Yosemite en Estados Unidos.Se derretirán, independientemente de las acciones que se emprendan para combatir el cambio climático, dicen los autores.El informe, que hace proyecciones basadas en datos satelitales, fue presentando en momentos en que líderes mundiales se preparan para reunirse en Egipto para la conferencia sobre cambio climático COP27 de la próxima semana.

Indicadores valiosos

Getty Images Los glaciares en el Parque Nacional Yosemite están bajo amenaza.

17 sitios

Bosques hircanianos (Irán)

Parque Nacional de Durmitor (Montenegro)

Parque Nacional de Virunga (República Democrática de Congo)

Región de interés panorámico e histórico de Huanglong (China)

Parque nacional de Yellowstone (EE.UU.)

Parque nacional/Bosque natural del Monte Kenia (Kenia)

Pirineos - Monte Perdido (Francia, España)

Parque Nacional de los Montes Rwenzori (Uganda)

Meseta de Putorana (Rusia)

Sitio tectónico suizo del Sardona (Suiza)

Parque Nacional del Nahanni (Canadá)

Parque nacional de Lorentz (Indonesia)

Sistema natural de la reserva de la isla de Wrangel (Rusia)

Parque Nacional del Kilimanjaro (Tanzania)

Parque nacional de Yosemite (EE.UU.)

Los Dolomitas (Italia)

Bosques vírgenes de Komi (Rusia)

Sin glaciares no hay agua

Getty Images Las comunidades locales y los pueblos indígenas serán los más afectados por las inundaciones provocadas por la pérdida de glaciares.

Se han identificado unos 18.600 glaciares en 50 sitios Patrimonio Mundial de la ONU. Representan casi el 10% del área cubierta por glaciares de la Tierra e incluyen lugares turísticos de renombre y lugares sagrados para las poblaciones locales. El retroceso y la desaparición de los glaciares es "una de las pruebas más dramáticas de que el clima de la Tierra se está calentando", según el informe."Esperamos estar equivocados, pero esto es ciencia sólida", señaló Tales Carvalho Resende, responsable de proyectos de la Unesco, y uno de los autores. "Los glaciares son uno de los. Esto es algo que realmente podemos ver que sucede".Los dos tercios restantes de los glaciares en los sitios del Patrimonio Mundial de la ONU podrían salvarse, pero solo si el mundodicen los autores. Otro informe de la ONU la semana pasada concluyó que el mundo actualmente no tenía "un plan creíble" para lograr eso.Las proyecciones se basan en un informe anterior que utilizó modelos para calcular cómo los glaciares de sitios que son Patrimonio Mundial cambiarían con el tiempo."Lo que no tiene precedentes en el registro histórico es lacon que esto está sucediendo", señaló Beata Csatho, glacióloga de la Universidad de Buffalo, en EE.UU., que no participó en la investigación."A mediados de la década de 1900, los glaciares eran bastante estables", dijo. "Luego está esta retirada increíblemente rápida".Los sitios que son Patrimonio Mundial y que tienen glaciares que desaparecerán para 2050 son:El informe dice que la pérdida de hielo en las áreas del Patrimonio Mundial puede haber causado hasta elobservado entre 2000 y 2020. Estos glaciares pierden 58.000 millones de toneladas de hielo cada año, el equivalente al volumen total anual de agua utilizada en Francia y España juntas.Muchas personas también dependen de los glaciares como fuente de agua para, y su pérdida podría conducir a una escasez de agua dulce durante las estaciones secas, señaló Duncan Quincey, experto en glaciología de la Universidad de Leeds, Reino Unido, que no participó en la investigación."Eso lleva a problemas de seguridad alimentaria porque estaban usando esa agua para regar sus cultivos", explicó Quincey.Las comunidades locales y los pueblos indígenas soportarán la peor parte de las inundaciones causadas por la pérdida de glaciares, dicen los autores del informe, que instan a que se establezcanSin embargo, lo más obvio que debemos hacer es limitar el"Aquí hay un mensaje de esperanza", dijo Carvalho Resende. "Si logramos, podremos salvar la mayoría de estos glaciares"."Este es realmente un llamado a actuar en todos los niveles, no solo a nivel político, sino a nuestro nivel como seres humanos".