Getty Images El éxito de la secuela de Murder Mystery ("Misterio a bordo") les trajo grandes ganancias a sus dos protagonistas, quienes aparecen en el Top 10 de Forbes.

Puede que Adam Sandler no esté nominado a ningún Oscar este fin de semana por Murder Mystery 2 ("Misterio a bordo 2"), pero puede consolarse con el hecho de que la comedia romántica y de suspenso lo ayudó a convertirse en el actor mejor pagado de Hollywood el año pasado, según Forbes.

El éxito de Sandler en Netflix, donde produjo y apareció en tres películas en 2023, contribuyó a sus ganancias de US$73 millones, informó la revista.

Eso lo puso por encima de la estrella de "Barbie", Margot Robbie, quien a sus 33 años es la persona más joven en el top 10 de mejor pagados desde hace una década.

Robbie también fue productora de "Barbie" -el mayor éxito de taquilla de 2023- y del éxito de culto Saltburn.

Tom Cruise ocupa el tercer lugar en la lista de Forbes; el coprotagonista de "Barbie", Ryan Gosling, comparte el cuarto lugar con Matt Damon, y la compañera de reparto de Sandler en Murder Mystery, Jennifer Aniston, ocupa el sexto.

Una relación exitosa

Getty Images La relación entre Sandler y Netflix ha resultado particularmente exitosa.

Sandler y Aniston interpretan a una pareja casada de desventurados detectives privados en la entretenida saga de "Misterio a bordo".

La segunda entrega de la saga fue la quinta película más vista de Netflix el año pasado, con 173 millones de horas vistas.

Por supuesto nunca fue una película candidata a los Oscar y recibió fuertes críticas de parte de algunos expertos: The Observer la calificó como una "comedia grosera" y CNN dijo que lo mejor de ella "es que es afortunadamente corta".

Pero para otros críticos, la película fue una grata sorpresa. Los Angeles Times admitió que los protagonistas "son mejores de lo que se necesita", mientras que Vulture planteó: "¿Cómo se atreve Murder Mystery 2 a ser buena?".

El año pasado, la lucrativa relación de Sandler con Netflix también lo vio escribir, producir y prestar su voz al personaje animado Leo; además, produjo y actuó en la comedia You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah ("¡No estás invitada a mi bat mitzvá!").

Este año ya protagonizó el drama de ciencia ficción Spaceman ("El astronauta"), también para Netflix.

Getty Images Carey Mulligan y Adam Sandler presentaron Spaceman ("El astronauta") en la Berlinale.

"No existe algo como 'demasiado Sandler’", dijo la compañía al renovar el contrato del actor después del éxito de la "Misterio a brdo" original, en 2019.

Sus ganancias también se vieron impulsadas por 44 actuaciones de comedia en vivo que hizo el año pasado, informó Forbes.

Es la primera vez que Sandler encabeza la lista de la revista desde 2002.

Tyler Perry fue el mejor pagado en 2022, con Dwayne "La roca" Johnson en la cima los tres años anteriores. Pero ninguno de ellos está en el último top 10.

Los 10 artistas de Hollywood mejor pagados en 2023, según la lista Forbes:

Getty Images Tanto Margot Robbie, como su coestrella en Barbie, Ryan Gosling, aparecen en el listado de Forbes.

1. Adam Sandler: US$73 millones

2. Margot Robbie: US$59 millones

3. Tom Cruise: US$45 millones

=4. Ryan Gosling: US$43 millones

=4. Matt Damon: US$43 millones

6. Jennifer Aniston: US$42 millones

=7. Leonardo DiCaprio: US$41 millones

=7. Jason Statham: US$41 millones

9. Ben Affleck: US$38 millones

10. Denzel Washington: US$24 millones

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.