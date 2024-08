Your browser doesn’t support HTML5 audio

Getty Images Asistentes a la Convención Demócrata de esta semana.

Kamala Harris subió al escenario de la Convención Demócrata el jueves por la noche y les dijo a los estadounidenses que frente a ellos tenían una “oportunidad preciosa y fugaz”: respaldar su candidatura y relegar a la historia el período extraordinario de nueve años desde que Donald Trump entró en la arena política.

Su discurso de 40 minutos no fue exactamente la oratoria vertiginosa que los Obama ofrecieron a principios de semana, pero la euforia y la confianza eran palpables.

Con el respaldo de celebridades de calibre y una sensación generalizada entre los demócratas de que se están embarcando en un nuevo capítulo, los fieles al partido no habían estado tan entusiasmados desde la primera campaña presidencial de Barack Obama en 2008.

La atmósfera de júbilo entre los delegados en Chicago se debe tanto al alivio de no tener que ir a estas elecciones con Joe Biden, un candidato cuya avanzada edad era un gran inconveniente, como al deleite por la fluidez con la que Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz , han asumido sus lugares en la candidatura.

Pero detrás de escena, los estrategas del partido están preocupados de que los votantes y activistas demócratas –que tendrán que salir a la calle, tocar puertas y convencer a sus amigos y familiares para ir a las urnas el 5 de noviembre– se dejen llevar por la euforia.

Getty Images Harris y su esposo con el presidente Biden y la esposa de este.

Una carrera muy reñida

Las encuestas de opinión han mejorado para los demócratas desde que el presidente Biden dimitió, pero la carrera sigue siendo muy reñida, sobre todo en un puñado de estados: Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin, Pensilvania, Michigan y Carolina del Norte.

En casi todos esos lugares, parece que cualquiera de los dos candidatos podría ganar. Y si las últimas seis semanas sirven de guía, la dinámica política podría volver a cambiar rápidamente en los aproximadamente 70 días que quedan hasta la cita electoral.

Jim Messina, un veterano estratega demócrata que dirigió la campaña de Barack Obama en 2012, le dijo al podcast Americast de la BBC que cualquier certeza de que los demócratas van a ganar está fuera de lugar.

“Desde que Kamala Harris llegó a esta candidatura ha tenido los mejores 30 días en la política estadounidense que he visto en mucho tiempo”, dijo.

“Pero todavía está empatada [en las encuestas]. Los demócratas han remontado una desventaja de cinco puntos hasta empatar. A falta de 75 días todavía es una carrera reñida“.

Getty Images La euforia entre los asistentes era evidente en la convención demócrata.

Trabajo por hacer

Es posible que el ambiente haya alcanzado un punto álgido en la convención de Chicago, pero una carrera tan volátil muestra que los demócratas todavía tienen mucho trabajo por hacer si quieren estar seguros de ganar la Casa Blanca.

Mientras tanto, Trump parece estar luchando por descubrir cómo hacer campaña contra Harris. No parece saber qué línea de ataque tomar y ni siquiera se ha decidido a darle uno de sus apodos habituales que inventa para sus rivales.

Un destacado estratega demócrata dijo que cree que Trump pronto descubrirá cómo definir a Harris de la manera que mejor sirva a su campaña, una de sus principales habilidades políticas. Y cuando lo haga, esta elección será mucho más difícil para Harris.

A pesar de toda la vitalidad y el optimismo que se ha irradiado desde el escenario de la convención, también ha habido advertencias.

En su discurso del martes por la noche, Michelle Obama advirtió que las elecciones serían extremadamente reñidas. "Necesitamos votar en números que despejen cualquier duda", dijo a la multitud. “Necesitamos aplastar cualquier intento de reprimirnos”.

Getty Images Michelle y Barack Obama hicieron contundentes discursos de apoyo a la candidata demócrata.

Su esposo Barack Obama siguió con una exhortación similar, en lo que equivalió a un doble golpe diseñado para motivar a los miles de personas presentes a salir a las calles cuando regresen a sus ciudades natales en todo el país.

"Depende de todos nosotros luchar por los Estados Unidos en los que creemos", dijo el expresidente. "Y no se equivoquen, será una pelea".

Los candidatos que se presentan a las elecciones en estados clave y que decidirán el resultado de esta elección saben muy bien cuánto trabajo queda por hacer.

"Les he estado diciendo a los demócratas de todos los lugares a los que voy esta semana: 'No os durmáis. Recordad que no todos tienen tanta energía como vosotros’", le dijo a la publicación Político la representante demócrata Elissa Slotkin, quien está en una reñida carrera por el Senado en Michigan.

En la convención, los delegados claramente animados por los acontecimientos de esta semana parecían haber tomado en serio el mensaje de los Obama.

Cameron Landin, un joven de 21 años de Georgia, un estado clave en el sur, ganado por los demócratas en las últimas elecciones por primera vez en 28 años, dijo que sabía que la victoria no podía darse por sentada.

Getty Images A Harris todavía le queda mucho camino por recorrer.

"Realmente creo que Kamala Harris va a ganar", dijo unas horas antes de que Harris subiera al escenario. "Eso no significa que no esté nervioso".

El organizador regional de la ciudad de Savannah dijo que la gente como él se iba a centrar en una cosa: aumentar la participación.

"Eso significa más de 60 horas a la semana y siete días a la semana. Significa que los voluntarios saldrán a la calle, harán llamadas y hablarán con los votantes…”.

"Eso es lo que va a hacer que ganemos esto", dijo, señalando a la multitud de delegados que agitaban carteles de Harris y Walz. "La gente en el terreno".

La representante demócrata de Nevada, Susie Lee, que representa un distrito que incluye parte de Las Vegas, dijo que no se hacía ilusiones y esperaba que las elecciones fueran extremadamente competitivas, particularmente en su estado, que es indeciso.

"No está en absoluto ganado", dijo. Algunos distritos electorales en Nevada, explicó, podrían decidirse con tan solo de 50 a 100 votos. “Claramente, tenemos que lograr que la gente se involucre y acuda a las urnas.

"Cansados de Trump"

"Pero les diré: creo que la gente está cansada de Donald Trump", dijo la congresista. "Elegir entre Harris y Trump… creo que la gente lo tienen claro".

Millones de votantes vieron el festival político que los demócratas organizaron en Chicago: más de 20 millones de espectadores sintonizaron cada una de las cuatro noches.

Es casi seguro que el equipo Harris-Walz obtendrá un nuevo impulso en las encuestas de opinión después de esta semana. Pero eso es de esperarse después de cualquier convención del partido.

La pregunta será si el impulso que han estado teniendo durará, especialmente a medida que el país conozca más sobre Harris, quien hasta ahora ha evitado duras entrevistas con los medios y ha publicado pocos detalles de sus propuestas políticas.

Trump tiene control sobre casi la mitad del país. Y lo conocen bien después de tres campañas presidenciales sucesivas. Los demócratas ciertamente podrían ganar estas elecciones, pero tienen mucho trabajo por delante.

Información adicional de Bernd Debusmann Jr.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.