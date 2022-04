Los controvertidos planes de Reino Unido para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo

Getty Images

El número de personas que cruzan el Canal de la Mancha ha aumentado considerablemente este año.

Algunas personas que buscan asilo en Reino Unido serán trasladadas a Ruanda -a más de 6.500 km de distancia- para ser procesadas en el país africano, según los nuevos planes del gobierno británico.El controvertido programa forma parte de las nuevas y severas medidas del gobierno para reducir el número de migrantes que llegan al país en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha.La ministra del Interior, Priti Patel, se encuentra en la nación africana para firmar el acuerdo de US$150 millones que involucra probar el esquema con hombres solteros que llegan a Reino Unidoy serán enviados a Ruanda.En un discurso el jueves el primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó el programa diciendo que era necesario "para salvar innumerables vidas" y evitar que "los traficantes de personas" conviertan el océano en un "cementerio acuático".Indicó que bajo el nuevo esquema cualquier persona que llegue ilegalmente a Reino Unido podría ser "reubicada" en Ruanda."Esta política no tiene límites", indicó. Y agregó que Ruanda ha aumentado su capacidad de acoger personas a decenas de miles en los últimos años."No podemos mantener un sistema ilegal paralelo", dijo Johnson. "Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para ayudar a las personas no lo es".Se sabe que el año pasado, 28.526 personas cruzaron el Canal en botes pequeños, comparado con 8.404 en 2020.Un 600 cruzaron el Canal el miércoles y, según Johnson, la cifra podría alcanzar 1.000 al día en las próximas semanas.La BBC vio el alojamiento en el que serán ubicados los solicitantes de asilo, que se cree que tiene espacio para unas 100 personas a la vez y para procesar hasta 500 al año.

"Impracticable y poco ético"

Un plan extremadamente controvertido

¿Es legal enviar solicitantes de asilo a Ruanda?

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, que protege a las personas de ser enviadas a un país donde se enfrentan a graves amenazas a la vida o la libertad.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

El nuevo programa ha sido extensamente criticado tanto por grupos humanitarios, que calificaron los planes de crueles, como por los partidos de oposición que dicen que será ""impracticable, poco ético, exorbitante e ineficaz".Los partidos de oposición también han dicho que el costo anual del plan completo sería mucho más alto que el pago inicial de US$150 millones y expresaron su preocupación por el historial de derechos humanos de Ruanda.El editor de asuntos nacionales de la BBC, Mark Easton, informando desde Ruanda, explicó que el gobierno enfrenta obstáculos legales y costos sustanciales para lanzar el plan.Los detalles precisos del plan aún no se han confirmado, pero dijo que el programa de prueba se limitaría en su mayoría a hombres solteros que las autoridades británicasSegún la propuesta, Ruanda asumiría la responsabilidad de las personas que hacen el viaje de más de 6.500 km, las sometería a un proceso de asilo y, al final de ese proceso, si tienen éxito, tendrán alojamiento a largo plazo en Ruanda.El gobierno de Ruanda indicó que los migrantes tendrán "derecho a la protección total bajo la ley de Ruanda, igualdad de acceso al empleo e inscripción en los servicios de atención médica y social".El Ministerio del Interior del Reino Unido cree que la ley de asilo existente será suficiente para implementar el plan,También se han planteado dudasy su presidente, Paul Kagame.Varios de sus críticos han muerto o han sido víctimas de intentos de asesinato, pero Ruanda siempre ha rechazado las sugerencias de que su gobierno ha estado involucrado.También se han planteado preocupaciones sobre la condena por acusaciones de terrorismo de Paul Rusesabagina, quien fue representado en la película de Hollywood Hotel Ruanda por su papel en la salvación de más de 1.000 personas durante el genocidio en ese país en 1994.El año pasado, el propio gobierno de Reino Unido expresó su preocupación en Naciones Unidas" en Ruanda, y pidió investigaciones independientes sobre "acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y tortura".La asociación con Ruanda es la pieza central de una extensa campaña política más amplia para hacer frente a lo que ha sido una humillación para los ministros que prometieron que Brexit significaría poder controlar las fronteras de Reino Unido.En cambio, un número récord de solicitantes de asilo ha estado apareciendo en embarcaciones frente a los acantilados blancos de Dover. Este año se han visto 4.578 llegadas y parece queSin embargo, es probable que enviar solicitantes de asilo a Ruanda resulte muy controvertido y legalmente complicado.Los críticos apuntan al pobre historial de derechos humanos de Ruanda. El año pasado, el Reino Unido exigió en la ONU que se investigaran los presuntos asesinatos, desapariciones y torturas.Los ministros tendrán que explicar por qué Ruanda es el lugar adecuado para confiar la protección de los derechos humanos de los solicitantes de asilo vulnerables que esperaban que Reino Unido los protegiera.Activistas de derechos humanos destacan el impacto negativo en los derechos humanos de los refugiados, el costo del esquema y cuestionan si éste podrá lograr sus objetivos.Enver Solomon, director ejecutivo del Refugee Council, dijo que la propuesta no aborda las razones por las que las personas desesperadas viajan a Reino Unido.Amnistía Internacional Reino Unido describió el plan como unaque desperdiciaría dinero público.La secretaria de cultura del Partido Laborista de oposición, Lucy Powell, dijo que su partido aboga por "medidas aburridas" como restricciones a los traficantes de personas que promocionan negocios en internet.El Partido Demócrata Liberal señaló que el gobierno estaba "cerrando la puerta" a los refugiados, mientras que Ian Blackford, del Partido Nacional Escocés, describió el plan como "absolutamente escalofriante".El gobierno británico quiere introducir nuevas leyes, bajo el Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras, para facilitar que el Reino Unido envíe refugiados a otro país para que se procese su solicitud de asilo.Pero el país debe ser "seguro" y Reino Unido también firmóque garantizan los derechos de los refugiados:Entonces, si existe el riesgo de que una persona sea maltratada en Ruanda, no podría ser enviada allí.